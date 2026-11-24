Частный дом. Фото: pexels

Украинцы могут приобрести собственный дом вместо квартиры в рамках государственной программы єОселя. Однако не любая недвижимость подходит для льготной ипотеки: действуют ограничения по площади, возрасту и расположению объекта. Кроме того, покупателям необходимо подготовить собственные средства не только на первоначальный взнос, но и на земельный участок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дия.

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Можно ли купить частный дом по программе "єОселя"

Государственная программа доступного кредитования распространяется не только на квартиры, но и на частные жилые дома. Однако к таким объектам предъявляются отдельные требования, которые покупателю необходимо проверить еще до заключения сделки.

В частности, установлены следующие нормативы площади:

до 62,5 кв. м — для одного человека;

до 83,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;

дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи;

общая площадь не может превышать 125,5 кв. м.

Также важен возраст дома. Он зависит от категории заемщика:

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военнослужащие, сотрудники силовых структур, медики, педагоги, ученые и ветераны могут приобрести дом возрастом до 20 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В других регионах для них доступны объекты возрастом до трех лет или строящиеся;

внутренне перемещенные лица могут приобрести недвижимость возрастом до 20 лет в регионах, где действует программа;

для других категорий граждан доступны строящиеся дома или объекты возрастом до трех лет.

Дом должен располагаться на территории Украины, не относящейся к временно оккупированным территориям или районам активных боевых действий. Дачные и садовые дома, а также недвижимость, являющаяся памятником архитектуры, не подходят для приобретения по этой программе.

Какие условия кредитования действуют в рамках программы

Воспользоваться программой "єОселя" могут платежеспособные граждане Украины в возрасте от 18 лет. На момент полного погашения кредита заемщику должно быть не более 70 лет.

Отдельно проверяется наличие другой недвижимости в собственности заявителя и членов его семьи. Для участия в программе площадь имеющегося жилья не должна превышать установленные нормативы:

52,5 кв. м — для одного человека;

73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;

дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

Для отдельных категорий заемщиков предусмотрена ставка 3% годовых в течение первых десяти лет кредитования, после чего она составляет 6%. Для остальных участников действуют ставки 7% и 10% соответственно.

Максимальный срок кредитования — 20 лет. Стандартный первоначальный взнос составляет от 20% стоимости недвижимости, а для молодежи в возрасте до 25 лет включительно — от 10%.

За что придется платить отдельно при покупке дома

Один из важных нюансов программы касается земельного участка. Его стоимость не входит в сумму кредита по программе "єОселя", поэтому покупатель должен оплатить землю собственными средствами до выдачи кредита.

Это условие подтверждает Sense Bank в разъяснении относительно приобретения частных домов по государственной программе.

Еще один момент — превышение нормативной площади или стоимости недвижимости. Если дом дороже или больше установленных программой показателей, разницу необходимо покрыть собственными средствами за счет увеличения первоначального взноса.

В то же время для жилья возрастом до трех лет допускается превышение нормативной площади не более чем на 10%. Для более старых объектов такая возможность не предусмотрена. Также действуют предельные ограничения по стоимости квадратного метра и общей стоимости жилья.

Как оформить ипотеку на частный дом

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявку через приложение Дия. После этого заявитель получает предложения от банков-партнеров и выбирает одно из них.

Далее финансовое учреждение проверяет документы и платежеспособность будущего заемщика. После предварительного согласования можно подбирать дом, соответствующий требованиям программы, и предоставлять документы на недвижимость.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года условия программы "єОселя" изменятся для молодежи и семей. В частности, предусмотрено снижение первоначального взноса для отдельных категорий заемщиков и пересмотр процентных ставок. Также планируется увеличить допустимую площадь и стоимость жилья.

При оформлении программы "єОселя" покупателям необходимо иметь деньги не только на первоначальный взнос. Дополнительно придется оплатить услуги нотариуса, оценку недвижимости, страхование и банковскую комиссию. В разных городах общая сумма собственных средств может существенно различаться.