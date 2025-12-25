єОселя в Україні — скільки років працюватиме програма доступного житла

Будівництво у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма пільгової іпотеки "єОселя" вже кілька років залишається одним із небагатьох реальних інструментів доступного житла. На тлі війни, бюджетних обмежень і вимог міжнародних партнерів українців усе частіше хвилює питання: чи вистачить ресурсу, щоб програма працювала і після 2025 року, та чи варто розраховувати на неї в довшій перспективі.

Голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер (оператор програми) в інтерв’ю Новини.LIVE переконав: відповідь варто шукати не в заявах, а в цифрах і фінансовій логіці.

Фінансування єОселі

За словами Мецгера, компанія вже сьогодні має чітке уявлення про власний запас міцності. Він наголошує, що оптимізм без підтвердження цифрами не має цінності.

"Кожен раз треба казати на цифрах. Тому що якщо я просто скажу "так, ми зможемо", — це не підтверджено цифрами", — пояснив він.

Наразі капітал Укрфінжитла сформований державними цінними паперами на суму близько 70 млрд грн. При цьому кредитний портфель програми становить приблизно 38 млрд грн. Різниця між цими показниками формує запас потенціалу для подальшого кредитування.

Окрему роль у стабільності програми відіграла зміна стратегії компанії. Укрфінжитло адаптувалося до вимог МВФ та міжнародних фінансових інституцій.

"Ми трохи змінили стратегію, погодили її з усіма державними інституціями, стейкхолдерами і з МВФ", — зазначив Мецгер.

Зараз компанія перебуває на етапі докапіталізації. Лише у поточному році йдеться про додаткові 30 млрд грн, що суттєво посилює фінансову базу програми.

Скільки грошей вистачить програмі

Якщо узагальнити наявні ресурси, потенціал виглядає так:

близько 32 млрд грн — невикористаний резерв між капіталом і портфелем;

ще 30 млрд грн — запланована докапіталізація;

сукупно понад 60 млрд грн — ресурс на кілька років роботи програми.

За словами Мецгера, ці кошти дозволяють не лише підтримувати поточні кредити, а й планувати розвиток єОселі у середньостроковій перспективі.

Водночас програма не існує окремо від міжнародних зобов’язань України. Залучення коштів під державні папери відбувається на відкритих ринках, і це складний, але вже відпрацьований механізм.

"Це виклик для компанії. Але ми це робимо три роки, і ми це зробимо і далі", — підкреслив очільник Укрфінжитла.

Майбутнє єОселі в Україні

Найважливіший сигнал для українців — стратегічне бачення. За словами Мецгера, єОселя не є тимчасовим проєктом.

"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — наголосив він.

Модель розвитку базується на досвіді міжнародних фінансових компаній, які десятиліттями працюють у різних країнах. Це означає, що єОселя розглядається як постійний елемент житлової політики держави, а не разова антикризова ініціатива.



