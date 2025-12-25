Видео
Україна
Видео

Главная Рынок недвижимости єОселя в Украине — сколько времени еще будет работать программа

єОселя в Украине — сколько времени еще будет работать программа

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 09:15
єОселя в Украине — сколько лет будет работать программа доступного жилья
Строительство в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Программа льготной ипотеки "єОселя" уже несколько лет остается одним из немногих реальных инструментов доступного жилья. На фоне войны, бюджетных ограничений и требований международных партнеров украинцев все чаще волнует вопрос: хватит ли ресурса, чтобы программа работала и после 2025 года, и стоит ли рассчитывать на нее в более долгой перспективе.

Председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор программы) в интервью Новини.LIVE убедил: ответ стоит искать не в заявлениях, а в цифрах и финансовой логике.

Читайте также:

Финансирование єОсели

По словам Мецгера, компания уже сегодня имеет четкое представление о собственном запасе прочности. Он отмечает, что оптимизм без подтверждения цифрами не имеет ценности.

"Каждый раз надо говорить на цифрах. Потому что если я просто скажу "да, мы сможем",— это не подтверждено цифрами", — пояснил он.

Капитал Укрфинжитла сформирован государственными ценными бумагами на сумму около 70 млрд грн. При этом кредитный портфель программы составляет примерно 38 млрд грн. Разница между этими показателями формирует запас потенциала для дальнейшего кредитования.

Отдельную роль в стабильности программы сыграло изменение стратегии компании. Укрфинжитло адаптировалось к требованиям МВФ и международных финансовых институтов.

"Мы немного изменили стратегию, согласовали ее со всеми государственными институтами, стейкхолдерами и с МВФ", — отметил Мецгер.

Сейчас компания находится на этапе докапитализации. Только в текущем году речь идет о дополнительных 30 млрд грн, что существенно усиливает финансовую базу программы.

Сколько денег хватит программе

Если обобщить имеющиеся ресурсы, потенциал выглядит так:

  • около 32 млрд грн — неиспользованный резерв между капиталом и портфелем;
  • еще 30 млрд грн — запланированная докапитализация;
  • совокупно более 60 млрд грн — ресурс на несколько лет работы программы.

По словам Мецгера, эти средства позволяют не только поддерживать текущие кредиты, но и планировать развитие єОсели в среднесрочной перспективе.

В то же время программа не существует отдельно от международных обязательств Украины. Привлечение средств под государственные бумаги происходит на открытых рынках, и это сложный, но уже отработанный механизм.

"Это вызов для компании. Но мы это делаем три года, и мы это сделаем и дальше", — подчеркнул глава Укрфинжитла.

Будущее єОсели в Украине

Самый важный сигнал для украинцев — стратегическое видение. По словам Мецгера, еОселя не является временным проектом.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — подчеркнул он.

Модель развития базируется на опыте международных финансовых компаний, которые десятилетиями работают в разных странах. Это означает, что єОселя рассматривается как постоянный элемент жилищной политики государства, а не разовая антикризисная инициатива.


Ранее мы рассказывали, как продать жилье по єОселе с максимальной выгодой. А также, в каких областях Украины начали брать больше всего ипотеки по государственной программе.

кредиты ипотека недвижимость єОселя купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
