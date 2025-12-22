Найпопулярніші регіони за програмою єОселя — де частіше беруть іпотеку

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" поступово змінює географію іпотечного попиту в Україні. Якщо на старті логічним лідером виглядав Київ та кілька великих міст, сьогодні ситуація стає значно рівномірнішою.

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, держава свідомо рухається до того, щоб можливість придбати житло за пільговою іпотекою була доступна не лише в мегаполісах, а по всій країні.

"Я би не хотів, щоб лідером по кредитуванню був Київ, Львів і ще декілька регіонів. Наша мета — покрити всю Україну можливостями купити квартиру або будинок", — пояснює він.

Де найбільше беруть іпотеку за єОселею

Сьогодні програма охоплює близько 500 населених пунктів — від обласних центрів до невеликих міст і сіл. Саме це дозволило іншим регіонам швидко наздогнати традиційних лідерів.

За словами Мецгера, активне зростання демонструють:

Одеська область;

Хмельницька область;

Івано-Франківська область;

Волинь.

Ці регіони дедалі частіше стають точками нових іпотечних угод.

"Дуже швидко доганяють лідерів по кредитуванню, і це реально надихає", — наголошує Мецгер.

Чому забудовники йдуть у малі міста

Одним із ключових факторів популярності регіонів стала робота з забудовниками. Держава не просто висуває вимоги, а й ділиться аналітикою: хто саме хоче купувати житло, який склад сімей, рівень доходів і бажану площу.

"Забудовник може сказати: хочу будувати в Дубно. А ми показуємо — там є попит, ось такі сім’ї й такі метражі", — пояснює Мецгер.

У результаті частина девелоперів перепроєктувала житло на менші та доступніші квартири і змінила концепцію на більш соціальну.

Забудовників мотивують переходити на формат whitebox, коли квартира готова до заселення без тривалого ремонту.

"Людям важливо заїхати і одразу жити. Не чекати рік, не шукати гроші на ремонт", — підкреслює Мецгер.

За його словам, до програми вже приєдналися:

117 забудовників;

майже 300 будівельних майданчиків;

близько 300 акредитованих проєктів.

Ці компанії працюють прозоро та, за словами Мецгера, сплачують більше податків, ніж раніше.

Чому єОселя робить ставку на первинний ринок

Фокус на новобудовах має чітке економічне обґрунтування. Якщо житло продається на вторинному ринку, гроші можуть вийти за межі країни. На первинці вони залишаються в Україні — у вигляді податків, зарплат і замовлень для бізнесу.

"Ми хочемо, щоб ці кошти працювали тут і допомагали державі вистояти економічно", — зазначає Мецгер.

Саме сильна будівельна галузь, за його словами, стане основою швидкої післявоєнної відбудови країни.

Як можна продати житло на вторинному ринку за єОселею

Використання програми для вторинного житла жорстко обмежене. Як наголосив Мецгер, це можливо лише у двох випадках:

якщо житло розташоване в областях поблизу фронту;

якщо покупець має статус ВПО.

В усіх інших ситуаціях йдеться про новобудови або будинки не старші ніж три роки.

Раніше ми розповідали, на якому етапі оформлення іпотеки за єОселею банки найчастіше "відсіюють" клієнтів. А також яка категорія українців отримає найвигідніші умови за цією державною програмою.