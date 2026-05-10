Житло за єОселею: скільки має коштувати квартира та які є обмеження у 2026 році

Пільгова іпотека "єОселя" залишається одним із небагатьох способів купити власне житло з помірною ставкою. Але багато українців помилково думають, що держава встановила єдину максимальну ціну квартири. Насправді все залежить від регіону, площі житла та коефіцієнтів, які застосовуються до вартості квадратного метра.

Через це одна й та сама сума може вистачити на різне житло в Києві, Львові чи невеликому місті, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертку з нерухомості Мілу Глушак.

Яка ціна за квадратний метр за єОселею

У програмі немає фіксованого ліміту на вартість квартири. Головне правило — ціна квадратного метра не повинна перевищувати встановлені державою показники для конкретного регіону.

До середньої вартості будівництва житла застосовуються різні коефіцієнти:

для Києва, Львова, Одеси, Харкова та Дніпра діє множник 2,5;

для обласних центрів і великих міст — 2,0;

для міст із населенням від 100 до 300 тисяч людей — 1,75;

для інших населених пунктів використовується коефіцієнт 1,0.

Саме через це в столиці або великому місті можна оформити дорожчу квартиру, ніж у невеликому районному центрі.

Що робити, якщо квартира дорожча

Якщо житло коштує більше, ніж дозволяють ліміти програми, це не означає автоматичну відмову. Покупець все одно може оформити іпотеку через єОселю, але різницю доведеться покрити власними коштами.

Фактично банк профінансує лише суму в межах дозволених нормативів, а все інше стане частиною першого внеску. Саме тому багато позичальників шукають квартири трохи дешевші за ринкову ціну або збільшують стартовий внесок.

Перший внесок за єОселею. Графіка: ЛУН

Графік погашення кредиту єОселя

Банки пропонують дві схеми виплат. Ануїтет підійде тим, хто любить стабільність: ви платите однакову суму щомісяця, але спочатку гасите відсотки.

При класичній схемі виплат з кожним місяцем платіж зменшується, оскільки відсотки нараховуються на залишок боргу. Останній варіант у підсумку виходить значно дешевшим, якщо ви плануєте платити довго.

Скільки коштує квартира за єОселею в роках роботи. Графіка: ЛУН

Як повідомляли Новини.LIVE, перегляд граничної вартості житла в Україні фактично переформатував умови кредитування за програмою "єОселя". Оскільки нові цінові показники напряму обмежують суму угоди, багатьом учасникам доведеться шукати скромніші варіанти або готувати більший власний внесок.

Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох власників житла за програмою "єОселя" підписання кредитного договору здається фінальним етапом, хоча насправді це лише початок тривалої звітності перед банком. Окрім стандартного погашення боргу, позичальники часто випускають з виду обов’язкову щорічну перевірку доходів, недотримання якої може обернутися серйозними санкціями.