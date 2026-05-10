Жилье по єОселе: сколько должна стоить квартира и какие есть ограничения в 2026 году

Льготная ипотека "єОселя" остается одним из немногих способов купить собственное жилье с умеренной ставкой. Но многие украинцы ошибочно думают, что государство установило единую максимальную цену квартиры. На самом деле все зависит от региона, площади жилья и коэффициентов, которые применяются к стоимости квадратного метра.

Поэтому одна и та же сумма может хватить на разное жилье в Киеве, Львове или небольшом городе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Милу Глушак.

Какая цена за квадратный метр за еОселей

В программе нет фиксированного лимита на стоимость квартиры. Главное правило — цена квадратного метра не должна превышать установленные государством показатели для конкретного региона.

К средней стоимости строительства жилья применяются различные коэффициенты:

для Киева, Львова, Одессы, Харькова и Днепра действует множитель 2,5;

для областных центров и крупных городов — 2,0;

для городов с населением от 100 до 300 тысяч человек — 1,75;

для остальных населенных пунктов используется коэффициент 1,0.

Именно поэтому в столице или крупном городе можно оформить более дорогую квартиру, чем в небольшом районном центре.

Что делать, если квартира дороже

Если жилье стоит больше, чем позволяют лимиты программы, это не означает автоматический отказ. Покупатель все равно может оформить ипотеку через еОселю, но разницу придется покрыть собственными средствами.

Фактически банк профинансирует лишь сумму в пределах разрешенных нормативов, а все остальное станет частью первого взноса. Именно поэтому многие заемщики ищут квартиры немного дешевле рыночной цены или увеличивают стартовый взнос.

Первый взнос по єОселе. Графика: ЛУН

График погашения кредита єОселя

Банки предлагают две схемы выплат. Аннуитет подойдет тем, кто любит стабильность: вы платите одинаковую сумму ежемесячно, но сначала гасите проценты.

При классической схеме выплат с каждым месяцем платеж уменьшается, поскольку проценты начисляются на остаток долга. Последний вариант в итоге получается значительно дешевле, если вы планируете платить долго.

Сколько стоит квартира по єОселе в годах работы. Графика: ЛУН

Как сообщали Новини.LIVE, пересмотр предельной стоимости жилья в Украине фактически переформатировал условия кредитования по программе "єОселя". Поскольку новые ценовые показатели напрямую ограничивают сумму сделки, многим участникам придется искать более скромные варианты или готовить больший собственный взнос.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих владельцев жилья по программе "єОселя" подписание кредитного договора кажется финальным этапом, хотя на самом деле это лишь начало длительной отчетности перед банком. Кроме стандартного погашения долга, заемщики часто упускают из виду обязательную ежегодную проверку доходов, несоблюдение которой может обернуться серьезными санкциями.