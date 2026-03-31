єОселю перезапустят и откроют новые возможности для доступного жилья

Многоэтажки на левом берегу Киева.

Программа "єОселя" остается фактически единственным масштабным инструментом доступной ипотеки во время войны. Она уже поддержала строительный рынок и позволила тысячам украинцев приобрести жилье. В то же время государство признает: потенциал программы использован не полностью.

Именно поэтому в 2026 году ее планируют серьезно обновить, сообщил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства Андрей Стрихарский во время First Affordable Mortgage Forum, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как работает єОселя во время войны

По словам Стрихарского, программа уже стала важным экономическим драйвером.

"Программа єОселя — это единственная программа, которая у нас действует и действительно поднимает рынок экономики и жилья", — подчеркнул он.

Речь идет о значительных объемах: выданные кредиты, введенные в эксплуатацию квадратные метры, активизация застройки даже в сложных условиях.

Проблемы єОселя, которые нуждаются в изменениях

Несмотря на результаты, программа имеет ряд недостатков:

отсутствуют четкие правила для сотрудничества застройщиков и банков;

не определен механизм кредитования через девелоперов;

есть пробелы в сроках аккредитации;

сложная и неоднородная система документов.

"Программа нуждается в модернизации, цифровизации и упрощении", — подчеркнул Стрихарский.

Что изменят в программе "єОселя"

Депутат сообщил, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая готовит обновление.

Среди ключевых направлений:

четкие правила для застройщиков и банков;

унификация требований к документам;

сокращение сроков согласования;

расширение доступа для заемщиков.

Отдельный акцент — цифровизация процессов, чтобы уменьшить бюрократию.

Как новая єОселя повлияет на украинцев

Главная цель — сделать программу быстрее и доступнее. Ожидается, что обновление позволит большему количеству людей получить жилье без лишних задержек.

"Мы хотим сделать максимально эффективный инструмент доверия, чтобы граждане получали жилье быстрее и доступнее", — отметил Стрихарский.

В перспективе это может не только расширить доступ к ипотеке, но и дать новый импульс рынку недвижимости даже в условиях длительной нестабильности.

Как сообщали Новини.LIVE, покупка собственного дома через єОселю существенно отличается от привычного приобретения квартиры в новостройке. Если с многоэтажками процедура уже налажена, то в частном секторе банки становятся максимально придирчивыми. Теперь проверка касается не только стен и крыши, но и целевого назначения и документов на земельный участок.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хотя программа "єОселя" обещала стать для военных реальным шансом на собственное жилье, к 2026 году оптимизм заметно угас. Несмотря на задекларированные 3% годовых и статус приоритетной господдержки, на практике реализация проекта оказалась гораздо сложнее, чем казалось на бумаге. Сейчас хорошие обещания все чаще разбиваются о суровую бюрократическую и финансовую реальность.