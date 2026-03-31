єОселю перезапустят и откроют новые возможности для доступного жилья
Программа "єОселя" остается фактически единственным масштабным инструментом доступной ипотеки во время войны. Она уже поддержала строительный рынок и позволила тысячам украинцев приобрести жилье. В то же время государство признает: потенциал программы использован не полностью.
Именно поэтому в 2026 году ее планируют серьезно обновить, сообщил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства Андрей Стрихарский во время First Affordable Mortgage Forum, передает корреспондент Новини.LIVE.
Как работает єОселя во время войны
По словам Стрихарского, программа уже стала важным экономическим драйвером.
"Программа єОселя — это единственная программа, которая у нас действует и действительно поднимает рынок экономики и жилья", — подчеркнул он.
Речь идет о значительных объемах: выданные кредиты, введенные в эксплуатацию квадратные метры, активизация застройки даже в сложных условиях.
Проблемы єОселя, которые нуждаются в изменениях
Несмотря на результаты, программа имеет ряд недостатков:
- отсутствуют четкие правила для сотрудничества застройщиков и банков;
- не определен механизм кредитования через девелоперов;
- есть пробелы в сроках аккредитации;
- сложная и неоднородная система документов.
"Программа нуждается в модернизации, цифровизации и упрощении", — подчеркнул Стрихарский.
Что изменят в программе "єОселя"
Депутат сообщил, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая готовит обновление.
Среди ключевых направлений:
- четкие правила для застройщиков и банков;
- унификация требований к документам;
- сокращение сроков согласования;
- расширение доступа для заемщиков.
Отдельный акцент — цифровизация процессов, чтобы уменьшить бюрократию.
Как новая єОселя повлияет на украинцев
Главная цель — сделать программу быстрее и доступнее. Ожидается, что обновление позволит большему количеству людей получить жилье без лишних задержек.
"Мы хотим сделать максимально эффективный инструмент доверия, чтобы граждане получали жилье быстрее и доступнее", — отметил Стрихарский.
В перспективе это может не только расширить доступ к ипотеке, но и дать новый импульс рынку недвижимости даже в условиях длительной нестабильности.
Как сообщали Новини.LIVE, покупка собственного дома через єОселю существенно отличается от привычного приобретения квартиры в новостройке. Если с многоэтажками процедура уже налажена, то в частном секторе банки становятся максимально придирчивыми. Теперь проверка касается не только стен и крыши, но и целевого назначения и документов на земельный участок.
Также Новини.LIVE рассказывали, что хотя программа "єОселя" обещала стать для военных реальным шансом на собственное жилье, к 2026 году оптимизм заметно угас. Несмотря на задекларированные 3% годовых и статус приоритетной господдержки, на практике реализация проекта оказалась гораздо сложнее, чем казалось на бумаге. Сейчас хорошие обещания все чаще разбиваются о суровую бюрократическую и финансовую реальность.
