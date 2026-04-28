єВідновлення тормозится: Шуляк рассказала, что мешает реализации программы

Елена Шуляк и поврежденный дом.

Программа "єВідновлення" уже третий год подряд остается главным инструментом для возвращения людей в собственные дома. Несмотря на то, что государственный механизм отточен до автоматизма через Дію, тысячи семей до сих пор ждут сертификаты или средства на ремонт.

Основная причина оказалась не в Киеве, а на местах, заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Как работает программа "єВідновлення"

Государство со своей стороны сделало максимум: деньги в бюджете заложены, а удобный сервис в телефоне избавил от необходимости бегать по кабинетам с бумагами. Однако на этапе, когда заявка из Дії должна превратиться в реальное решение, начинаются проблемы.

Главная причина торможения — работа местных громад. Именно от оперативности сельских, поселковых и городских советов зависит, как быстро к вам придет комиссия.

"Государство нашло деньги, государство создало механизмы, государство через Дію запустило всю программу, а на местах происходит такая пробуксовка", — подчеркивает Шуляк.

Кто отвечает за оценку повреждений

Именно громады формируют специальные комиссии. Они должны выезжать на место фиксировать разрушения и организовывать технические экспертизы. Без этого решение о компенсации принять невозможно.

"Комиссия выезжает на место фиксирует и если нужно организует экспертизу", — сказала Шуляк.

Она отмечает, что министерство не может из Киева управлять тысячами комиссий по всей стране. Это прямая ответственность мэров и глав общин. В некоторых общинах процесс фактически останавливается из-за нагрузки или организационных трудностей.

В итоге возникает ситуация, когда государство готово платить, но нет подтвержденных актов повреждений.

"На местах происходит такая пробуксовка", — прямо заявила депутат.

Роль общественных организаций

В состав комиссий разрешили привлекать до 30% представителей общественного сектора, чтобы процесс был прозрачным и без коррупции. Ожидалось, что это ускорит процесс и повысит контроль.

Однако на практике активность оказалась неожиданно низкой.

"Не очень много присоединилось общественных организаций, потому что критиковать — оно же всегда проще, а когда нужно выйти на место, помочь — это всегда сложнее", — подчеркнула Шуляк.

Как сообщали Новини.LIVE, поскольку жители неприватизированных квартир имеют лишь статус нанимателей, они лишены права на государственную компенсацию за потерянную крышу над головой. Это делает их наиболее незащищенной категорией граждан в случае разрушения дома, однако власти уже разрабатывают законодательные механизмы для решения этой проблемы. Исправление такой несправедливости позволит людям рассчитывать на возмещение убытков наравне с официальными владельцами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство разрабатывает более гибкие инструменты помощи украинцам, чьи дома оказались в оккупации или были уничтожены. Поскольку нынешняя система выплат часто оказывается неэффективной, депутаты предлагают признать право на компенсацию даже за уцелевшее жилье, к которому владельцы просто не могут вернуться. Новый подход должен наконец охватить тех пострадавших, чьи потребности ранее игнорировались законодательством.