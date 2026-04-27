Компенсації за зруйноване житло на ТОТ: в Раді розробляють новий механізм виплат

Гроші та зруйнований будинок.

Українська влада шукає нові рішення для підтримки людей, які втратили житло через війну або не мають до нього доступу на окупованих територіях. Чинна система компенсацій працює обмежено і не охоплює значну частину постраждалих. Саме тому у Верховній Раді обговорюють новий механізм, який має змінити підхід до виплат.

Йдеться не лише про зруйновані будинки, а й про житло, яке формально існує, але фактично втрачено для власників, заявив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE.

Компенсації за житло на ТОТ

Головна перепона для багатьох — це застарілі вимоги до оцінки руйнувань. Згідно з чинною постановою №815, щоб житло визнали зруйнованим, воно має бути пошкоджене на 80% і більше. Проте на практиці, особливо в багатоповерхівках, конструктивні елементи можуть залишатися цілими, хоча всередині все вигоріло вщент.

"Найголовніша соціальна проблема на сьогодні — це компенсація за зруйноване майно, це дистанційне обстеження... Ми розуміємо, що жодна будівля в Куп'янську не придатна для проживання. Але юридичний статус дається, коли 80% і більше руйнувань — і, на жаль, більшість людей отримують відмову", — каже Андрющенко.

Але проблема не лише в руйнуваннях, а й у фізичній неможливості жити у власному домі. Навіть якщо стіни вціліли, але місто знаходиться в зоні постійних обстрілів або під окупацією, людина фактично залишається без даху над головою. Щоб розв’язати цей вузол, пропонується запровадити статус "території, непридатної для проживання".

На думку Андрющенко, це дозволить людям автоматично відмовлятися від прав на майно на користь держави та отримувати натомість житловий сертифікат для купівлі квартири в безпечному регіоні.

Житловий сертифікат замість майна в окупації

Своєю чергою народний депутат Володимир Крейденко пропонує ще радикальніший і справедливіший крок: поширити компенсації навіть на ті будинки, що вціліли, але знаходяться під контролем ворога. Адже власники все одно не мають доступу до своєї власності та змушені орендувати житло на підконтрольній території.

"Має бути розроблений механізм, щоб люди могли відмовлятися в бік держави від свого майна, отримувати сертифікат і компенсацію. Бо вони виїхали, а все майно, всі речі залишилися на окупованій території. Вони також знаходяться в скрутних становищах", — коментує ситуацію Крейденко.

Зараз ініціатори змін активно працюють з Кабінетом міністрів та Верховною Радою, щоб перетворити ці пропозиції на реальні закони.

Очікується, що новий алгоритм значно зменшить кількість відмов, яких, наприклад, лише в Куп’янській громаді вже зафіксовано понад 700.

Як повідомляли Новини.LIVE, для отримання виплати за програмою "єВідновлення" ключовим кроком є офіційне встановлення масштабів пошкоджень вашої нерухомості. Саме цей показник визначає формат підтримки: від прямої грошової допомоги на ремонтні роботи до видачі сертифіката на купівлю чи будівництво нової оселі.

Також Новини.LIVE розповідали, що через відсутність права власності на неприватизовані оселі українці фактично позбавлені доступу до державних компенсацій у разі їх руйнування. Оскільки мешканці юридично вважаються лише наймачами, втрата житла перетворюється на безповоротну катастрофу без шансів на законне відшкодування.