Дизайн інтер'єру зірки — Крістіна Річчі зробила ставку на шпалери, які стали культом (фото, відео)

Крістіна Річчі. Фото: Reuters

Крістіна Річчі завжди мала особливе почуття стилю, і її будинок — не виняток. Нещодавно вона засвітила в Instagram шматочок свого інтер'єру, де головним акцентом стали шпалери зі смугастим візерунком.

Це рішення одразу привернуло увагу дизайнерів та поціновувачів сучасного інтерʼєру, пише видання Homes & Gardens.

Здавалося б, просто смужка, але в її виконанні це виглядає як справжній маніфест. Дизайнери вже встигли розібрати цей кейс "на молекули", адже смугастий принт — це та сама база, яка може витягнути будь-який простір: від мінімалізму до французького кантрі.

Шпалери у будинку Крістіни Річчі. Фото: riccigrams/Instagram

Чому дизайнери радять шпалери з візерунком

Смужка додає кімнаті ритму. Вона не тисне, а навпаки — створює глибину. Челсі Кларк, яка керує Henderson Design Group, вважає, що такий підхід допомагає розкрити характер мешканців.

"Поєднання шпалер з візерунком та комплементарних фарб дозволяє додати простору індивідуальності й характеру, щоб він справді відображав стиль власників", — зазначає експертка.

Будинок Крістіни Річчі. Фото: riccigrams/Instagram

Куди клеїти смугасті шпалери

Якщо ви думаєте, що активний принт — це занадто для квартири, дизайнери радять почати з невеликих кроків. Головне — пам'ятати про настрій, який ви хочете створити.

"Як і з кольором, під час вибору шпалер варто думати про призначення кімнати. Квіткові мотиви заспокоюють і створюють відчуття природи, тоді як сміливі візерунки або смуги додають драматизму прохідним зонам і підкреслюють урочистість їдалень", — каже Челсі Кларк.

Найвдаліші місця для смугастого принту:

Передпокої та коридори: там, де завжди є рух. Їдальня: щоб додати трохи "театральності" вечерям. Лаконічні спальні: де шпалери стають головною декоративною фішкою замість купи дрібничок.

Вибір Крістіни Річчі — це ще одне підтвердження того, що класика не має бути нудною. Смужка знову в моді, бо вона поза часом і вміє змінювати настрій кімнати без капітального ремонту.

