Главная Рынок недвижимости Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото)

Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото)

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 20:12
Дизайн интерьера звезды — Кристина Риччи сделала ставку на обои, которые стали культом (фото, видео)
Кристина Риччи. Фото: Reuters

Кристина Риччи всегда обладала особым чувством стиля, и ее дом — не исключение. Недавно она засветила в Instagram кусочек своего интерьера, где главным акцентом стали обои с полосатым узором.

Это решение сразу привлекло внимание дизайнеров и ценителей современного интерьера, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Казалось бы, просто полоска, но в ее исполнении это выглядит как настоящий манифест. Дизайнеры уже успели разобрать этот кейс "на молекулы", ведь полосатый принт — это та самая база, которая может вытянуть любое пространство: от минимализма до французского кантри.

Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото) - фото 1
Обои в доме Кристины Риччи. Фото: riccigrams/Instagram

Почему дизайнеры советуют обои с узором

Полоска добавляет комнате ритма. Она не давит, а наоборот — создает глубину. Челси Кларк, которая руководит Henderson Design Group, считает, что такой подход помогает раскрыть характер жильцов.

"Сочетание обоев с узором и комплементарных красок позволяет добавить пространству индивидуальности и характера, чтобы оно действительно отражало стиль владельцев", — отмечает эксперт.

 

Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото) - фото 2
Дом Кристины Риччи. Фото: riccigrams/Instagram

Куда клеить полосатые обои

Если вы думаете, что активный принт — это слишком для квартиры, дизайнеры советуют начать с небольших шагов. Главное — помнить о настроении, которое вы хотите создать.

"Как и с цветом, при выборе обоев стоит думать о назначении комнаты. Цветочные мотивы успокаивают и создают ощущение природы, тогда как смелые узоры или полосы добавляют драматизма проходным зонам и подчеркивают торжественность столовых", — говорит Челси Кларк.

Самые удачные места для полосатого принта:

  1. Прихожие и коридоры: там, где всегда есть движение.
  2. Столовая: чтобы добавить немного "театральности" ужинам.
  3. Лаконичные спальни: где обои становятся главной декоративной фишкой вместо кучи безделушек.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор Кристины Риччи — это еще одно подтверждение того, что классика не должна быть скучной. Полоска снова в моде, потому что она вне времени и умеет менять настроение комнаты без капитального ремонта.

Ранее мы рассказывали, что необычного на кухне Дэвида и Виктории Бекхэмов. А также, чем интересна гостиная Эмили Ратаковски.

тренды зарубежные звезды Дизайн актриса дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
