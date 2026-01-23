Дизайн интерьера звезды — Кристина Риччи сделала ставку на обои, которые стали культом (фото, видео)

Интерьер Кристины Риччи удивил выбором культовых обоев (фото)
Кристина Риччи всегда обладала особым чувством стиля, и ее дом — не исключение. Недавно она засветила в Instagram кусочек своего интерьера, где главным акцентом стали обои с полосатым узором.
Это решение сразу привлекло внимание дизайнеров и ценителей современного интерьера, пишет издание Homes & Gardens.
Казалось бы, просто полоска, но в ее исполнении это выглядит как настоящий манифест. Дизайнеры уже успели разобрать этот кейс "на молекулы", ведь полосатый принт — это та самая база, которая может вытянуть любое пространство: от минимализма до французского кантри.
Почему дизайнеры советуют обои с узором
Полоска добавляет комнате ритма. Она не давит, а наоборот — создает глубину. Челси Кларк, которая руководит Henderson Design Group, считает, что такой подход помогает раскрыть характер жильцов.
"Сочетание обоев с узором и комплементарных красок позволяет добавить пространству индивидуальности и характера, чтобы оно действительно отражало стиль владельцев", — отмечает эксперт.
Куда клеить полосатые обои
Если вы думаете, что активный принт — это слишком для квартиры, дизайнеры советуют начать с небольших шагов. Главное — помнить о настроении, которое вы хотите создать.
"Как и с цветом, при выборе обоев стоит думать о назначении комнаты. Цветочные мотивы успокаивают и создают ощущение природы, тогда как смелые узоры или полосы добавляют драматизма проходным зонам и подчеркивают торжественность столовых", — говорит Челси Кларк.
Самые удачные места для полосатого принта:
- Прихожие и коридоры: там, где всегда есть движение.
- Столовая: чтобы добавить немного "театральности" ужинам.
- Лаконичные спальни: где обои становятся главной декоративной фишкой вместо кучи безделушек.
Выбор Кристины Риччи — это еще одно подтверждение того, что классика не должна быть скучной. Полоска снова в моде, потому что она вне времени и умеет менять настроение комнаты без капитального ремонта.
