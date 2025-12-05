Видео
Україна
Видео

Интерьер в 2026 году — дизайнеры назвали основные тренды

Интерьер в 2026 году — дизайнеры назвали основные тренды

Дата публикации 5 декабря 2025 11:22
Дизайн интерьера — какие тренды будут господствовать в 2026 году (фото)
Женщина выбирает цвета. Фото: Freepik

Хотя тренды в дизайне интерьера постоянно меняются, 2025 год продемонстрировал коллективное стремление к уютным домам с душой, которые наполнены индивидуальностью и характером. Дизайнеры прогнозируют, что это настроение, сосредоточенное на комфорте и уникальности, будет определяющим и для интерьерного оформления в 2026 году.

Эксперты ведущего издания Homes & Gardens советуют уже сейчас ознакомиться с этими ключевыми трендами в дизайне интерьера.

Теплые коричневые оттенки

В 2026 году интерьеры уверенно отходят от холодных палитр и переходят к более глубоким и насыщенным теплым тонам. Дизайнеры говорят об усилении естественности в цветах и фактурах.

"Мы наблюдаем устойчивое стремление к многослойности и натуральным материалам", — подчеркивает дизайнер Даниэль Чипрут.

Техники колор-блокинга и монохромного погружения приобретают новый расцвет, создавая атмосферу уюта и собранности.

 

Интерьер в 2026 году — дизайнеры назвали основные тренды - фото 1
Комната в теплых коричневых оттенках. Фото: Haris Kenjar

Какой камень выбрать для столешницы кухни

Акцентные камни выходят на передний план. В кухнях и ванных комнатах дизайнеры все чаще выбирают смелые материалы с выразительными прожилками.

"Установка зрелищных мраморов или кварцитов — это будущее. Цвет возвращается", — отмечает дизайнер Лора Уильямс.

В 2026 году модными будут:

  • насыщенные зеленые и бордовые тона;
  • декоративные аксессуары из камня;
  • использование камня в мебели и порталах.

Яркие камни больше не ограничиваются кухнями — они переходят в мебель, камины и мелкие детали.

 

Интерьер в 2026 году — дизайнеры назвали основные тренды - фото 2
Каменная столешница на кухне. Фото: Adrian Gaut

Плавные формы в интерьере 2026 года

Криволинейность становится одним из самых ожидаемых направлений следующего года. От диванов до перегородок — округлые силуэты формируют ощущение мягкости и хорошего пространственного движения.

 

null
Изогнутый диван. Фото: Lauren Gilberthorpe x Alexander J Collins

По словам эксперта Хилари Коэн, скульптурные округлые сиденья держатся уверенно, ведь помогают гибко менять планировку.

Эта тенденция прослеживается и в ванных: дизайнер Лорен Гилбертторп прогнозирует появление арочных экранов и плавных линий в душевых. Мебель становится тактильной, со скульптурными формами и естественным движением текстур.

Домашние зоны отдыха

Спрос на пространства для восстановления постоянно растет. Люди стремятся к уголкам, где можно приостановить ритм дня. Это могут быть мини-студии для йоги, комнаты для медитации или спа-ванны.

"Клиенты все чаще выделяют отдельные помещения для оздоровления. Появляются сауны и контрастные зоны", — объясняет дизайнер Марцелина Янижевская.

Секрет таких комнат:

  • натуральные штукатурки;
  • дерево;
  • сдержанное освещение;
  • спокойные и эмоциональные оттенки.

Дополнительной индивидуальности придает арт-декор.

 

Интерьер в 2026 году — дизайнеры назвали основные тренды - фото 4
Зона отдыха в комнате. Фото: Camden Grace

Декоративное стекло в 2026 году

Стеклянные элементы с цветом и фактурой возвращаются в современные интерьеры.

"Витраж не обязательно должен быть классическим. Он может быть удивительно современным. Его используют в перегородках, окнах и декоративных вставках", — отмечает дизайнер Кейли Блейлок.

 

Интерьер в 2026 году — дизайнеры назвали основные тренды - фото 5
Декоративное стекло на кухне. Фото: Future

В 2026 году стекло с фактурой становится не только способом зонирования, но и акцентом, который добавляет характера и глубины.

Как сообщалось, с приближением праздников мы чаще обращаем внимание на вид дома, ведь зимой именно дизайн интерьера оказывается под пристальным вниманием гостей. Однако, приемы, которые были хитом несколько лет назад, могут сегодня выглядеть неактуальными.

Также мы рассказывали, что дизайнеры интерьеров уже определили главные направления в оформлении ванных комнат на 2026 год. Эти 13 трендов идеально подойдут для тех, кто планирует обновление, поскольку они успешно сочетают теплую, успокаивающую эстетику и вневременную элегантность с ощутимым акцентом на уникальном стиле и индивидуальности.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
