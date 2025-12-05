Дизайн интерьера — какие тренды будут господствовать в 2026 году (фото)

Женщина выбирает цвета. Фото: Freepik

Хотя тренды в дизайне интерьера постоянно меняются, 2025 год продемонстрировал коллективное стремление к уютным домам с душой, которые наполнены индивидуальностью и характером. Дизайнеры прогнозируют, что это настроение, сосредоточенное на комфорте и уникальности, будет определяющим и для интерьерного оформления в 2026 году.

Эксперты ведущего издания Homes & Gardens советуют уже сейчас ознакомиться с этими ключевыми трендами в дизайне интерьера.

Теплые коричневые оттенки

В 2026 году интерьеры уверенно отходят от холодных палитр и переходят к более глубоким и насыщенным теплым тонам. Дизайнеры говорят об усилении естественности в цветах и фактурах.

"Мы наблюдаем устойчивое стремление к многослойности и натуральным материалам", — подчеркивает дизайнер Даниэль Чипрут.

Техники колор-блокинга и монохромного погружения приобретают новый расцвет, создавая атмосферу уюта и собранности.

Комната в теплых коричневых оттенках. Фото: Haris Kenjar

Какой камень выбрать для столешницы кухни

Акцентные камни выходят на передний план. В кухнях и ванных комнатах дизайнеры все чаще выбирают смелые материалы с выразительными прожилками.

"Установка зрелищных мраморов или кварцитов — это будущее. Цвет возвращается", — отмечает дизайнер Лора Уильямс.

В 2026 году модными будут:

насыщенные зеленые и бордовые тона;

декоративные аксессуары из камня;

использование камня в мебели и порталах.

Яркие камни больше не ограничиваются кухнями — они переходят в мебель, камины и мелкие детали.

Каменная столешница на кухне. Фото: Adrian Gaut

Плавные формы в интерьере 2026 года

Криволинейность становится одним из самых ожидаемых направлений следующего года. От диванов до перегородок — округлые силуэты формируют ощущение мягкости и хорошего пространственного движения.

Изогнутый диван. Фото: Lauren Gilberthorpe x Alexander J Collins

По словам эксперта Хилари Коэн, скульптурные округлые сиденья держатся уверенно, ведь помогают гибко менять планировку.

Эта тенденция прослеживается и в ванных: дизайнер Лорен Гилбертторп прогнозирует появление арочных экранов и плавных линий в душевых. Мебель становится тактильной, со скульптурными формами и естественным движением текстур.

Домашние зоны отдыха

Спрос на пространства для восстановления постоянно растет. Люди стремятся к уголкам, где можно приостановить ритм дня. Это могут быть мини-студии для йоги, комнаты для медитации или спа-ванны.

"Клиенты все чаще выделяют отдельные помещения для оздоровления. Появляются сауны и контрастные зоны", — объясняет дизайнер Марцелина Янижевская.

Секрет таких комнат:

натуральные штукатурки;

дерево;

сдержанное освещение;

спокойные и эмоциональные оттенки.

Дополнительной индивидуальности придает арт-декор.

Зона отдыха в комнате. Фото: Camden Grace

Декоративное стекло в 2026 году

Стеклянные элементы с цветом и фактурой возвращаются в современные интерьеры.

"Витраж не обязательно должен быть классическим. Он может быть удивительно современным. Его используют в перегородках, окнах и декоративных вставках", — отмечает дизайнер Кейли Блейлок.

Декоративное стекло на кухне. Фото: Future

В 2026 году стекло с фактурой становится не только способом зонирования, но и акцентом, который добавляет характера и глубины.

