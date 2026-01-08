Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Интерьер гостиной Тома Круза — почему дизайнеры в восторге (фото)

Интерьер гостиной Тома Круза — почему дизайнеры в восторге (фото)

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 21:37
Дизайн интерьера в гостиной Тома Круза — что станет трендом в будущем (фото)
Том Круз. Фото: Reuters

Гостиная в колорадском поместье Тома Круза не пытается воскликнуть "посмотрите, сколько я стою". Наоборот, этот интерьер подкупает своей сдержанностью.

Дизайнеры в один голос называют этот интерьер мастер-классом по "тихой роскоши" — стилю, где комфорт и глубина пространства значат гораздо больше, чем внешние эффекты, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Коричневая замша в гостиной Тома Круза

Главный "герой" комнаты — большие диваны в коричневой замше. Они не выбиваются из общего ансамбля, а мягко подыгрывают деревянным панелям и фактурным коврам. Замша добавляет интерьеру тактильности: к ней приятно прикасаться, она делает пространство "живым" и очень домашним.

Ханна Армстронг, старший эксперт по интерьерам в Heal's, объясняет, что это не просто случайный выбор, а отражение большого тренда.

 

null
Гостиная Тома Круза.Фото: bahamassothebysrealty/Instagram

По ее словам, сейчас мы наблюдаем очевидный всплеск спроса на товары в теплых, земляных тонах. Ханна отмечает, что рынок видит стремительный рост интереса к коричневым и природным цветам, которые пришли на смену холодному минимализму,

Почему дизайнеры выбирают замшевые диваны

Популярность такой мебели, как у Круза, объясняется просто: она вне времени. Замшевый диван не надоест через сезон, потому что он работает на уровне ощущений:

  • уют — теплые оттенки подсознательно создают ощущение безопасности;
  • баланс — мягкая фактура уравновешивает "холодные" или грубые материалы (камень или дерево);
  • универсальность — такой диван легко вписать как в загородное шале, так и в современную квартиру.

Ханна Армстронг подчеркивает, что такие оттенки идеально дополняют друг друга, создавая теплую и гостеприимную атмосферу. И что самое приятное — по словам эксперта, обновление пространства в таком стиле совсем не потребует от вас полного ремонта.

Как перенести этот стиль в свой дом

Пример дома Круза доказывает: чтобы жить красиво, не обязательно иметь окна с видом на горы Колорадо. Главное — правильные акценты. Если хотите придать гостиной похожего настроения, обратите внимание на несколько вещей:

  1. Цвет. Выбирайте карамельные, шоколадные или глубокие терракотовые тона.
  2. Фактура. Добавьте текстиль, который хочется щупать — от грубого льна до мягкого велюра или замши.
  3. Материалы. Меньше пластика, больше "живого" дерева без лишнего блеска.

В конце концов, этот интерьер учит нас, что будущее дизайна — в продуманности и вещах, которые с годами становятся только лучше.

Ранее мы рассказывали о роскошной гостиной Дэвида и Виктории Бекхэмов. А также, какое покрытие лучше выбрать для пола.

Том Круз актеры зарубежные звезды Дизайн зона комфорта
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации