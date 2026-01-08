Дизайн интерьера в гостиной Тома Круза — что станет трендом в будущем (фото)

Интерьер гостиной Тома Круза — почему дизайнеры в восторге (фото)
Гостиная в колорадском поместье Тома Круза не пытается воскликнуть "посмотрите, сколько я стою". Наоборот, этот интерьер подкупает своей сдержанностью.
Дизайнеры в один голос называют этот интерьер мастер-классом по "тихой роскоши" — стилю, где комфорт и глубина пространства значат гораздо больше, чем внешние эффекты, пишет издание Homes & Gardens.
Коричневая замша в гостиной Тома Круза
Главный "герой" комнаты — большие диваны в коричневой замше. Они не выбиваются из общего ансамбля, а мягко подыгрывают деревянным панелям и фактурным коврам. Замша добавляет интерьеру тактильности: к ней приятно прикасаться, она делает пространство "живым" и очень домашним.
Ханна Армстронг, старший эксперт по интерьерам в Heal's, объясняет, что это не просто случайный выбор, а отражение большого тренда.
По ее словам, сейчас мы наблюдаем очевидный всплеск спроса на товары в теплых, земляных тонах. Ханна отмечает, что рынок видит стремительный рост интереса к коричневым и природным цветам, которые пришли на смену холодному минимализму,
Почему дизайнеры выбирают замшевые диваны
Популярность такой мебели, как у Круза, объясняется просто: она вне времени. Замшевый диван не надоест через сезон, потому что он работает на уровне ощущений:
- уют — теплые оттенки подсознательно создают ощущение безопасности;
- баланс — мягкая фактура уравновешивает "холодные" или грубые материалы (камень или дерево);
- универсальность — такой диван легко вписать как в загородное шале, так и в современную квартиру.
Ханна Армстронг подчеркивает, что такие оттенки идеально дополняют друг друга, создавая теплую и гостеприимную атмосферу. И что самое приятное — по словам эксперта, обновление пространства в таком стиле совсем не потребует от вас полного ремонта.
Как перенести этот стиль в свой дом
Пример дома Круза доказывает: чтобы жить красиво, не обязательно иметь окна с видом на горы Колорадо. Главное — правильные акценты. Если хотите придать гостиной похожего настроения, обратите внимание на несколько вещей:
- Цвет. Выбирайте карамельные, шоколадные или глубокие терракотовые тона.
- Фактура. Добавьте текстиль, который хочется щупать — от грубого льна до мягкого велюра или замши.
- Материалы. Меньше пластика, больше "живого" дерева без лишнего блеска.
В конце концов, этот интерьер учит нас, что будущее дизайна — в продуманности и вещах, которые с годами становятся только лучше.
