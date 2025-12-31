Відео
Головна Ринок нерухомості Різдвяний декор Бекхемів вразив бездоганним смаком (відео)

Різдвяний декор Бекхемів вразив бездоганним смаком (відео)

Дата публікації: 31 грудня 2025 17:05
Ідеальний різдвяний декор — чим вражає вітальня Девіда та Вікторії Бекхемів (відео)
Вікторія та Девід Бекхеми. Фото: Reuters

Створити святкову атмосферу і водночас зберегти стиль інтерʼєру непросто. Різдвяний декор часто переходить межу між затишком і надмірною яскравістю. Вітальня Девіда та Вікторії Бекхемів доводить, що цього можна уникнути. 

Їхній простір виглядає святково, але не втрачає відчуття стриманої розкоші та гармонії, яка залишатиметься актуальною роками, пише видання Homes & Gardens.

Інтерʼєр нагадує заміський будинок або різдвяну хатину в горах. Тут немає навʼязливих прикрас чи кричущих кольорів. Основу складають глибокі, приглушені відтінки, натуральне дерево та живі текстури.

 

Різдвяний декор Бекхемів вразив бездоганним смаком (відео) - фото 1
Вікторія та Девід Бекхеми. Фото: victoriabeckham/Instagram

Саме вони створюють відчуття тепла, яке не потребує зайвих акцентів.

 

Різдвяний декор Бекхемів вразив бездоганним смаком (відео) - фото 2
Вікторія та Девід Бекхеми у вітальні. Фото: victoriabeckham/Instagram

Святкові деталі підібрані дуже точно. Вони не домінують, а підкреслюють архітектуру простору. 

 

Різдвяний декор Бекхемів вразив бездоганним смаком (відео) - фото 3
Вікторія та Девід Бекхеми танцюють. Фото: victoriabeckham/Instagram

Серед ключових елементів:

  • пишна гірлянда з хвої з делікатним підсвічуванням;
  • зимова композиція з гілок у великій керамічній вазі;
  • мінімальна кількість декору з натуральних матеріалів.

Кожна деталь виглядає доречною та не втрачає естетики поза святами. Вітальня Бекхемів демонструє, що різдвяний декор може бути частиною інтерʼєру, а не тимчасовим компромісом. Простір виглядає завершеним, затишним і водночас універсальним. 

Чому декор виглядає дорогим і затишним

Секрет полягає у простоті. Консольний столик із великою вазою одразу привертає увагу, але не перевантажує простір. Деревʼяні поручні, прикрашені гірляндою з теплим світлом, додають тихої ностальгії та мʼякості.

Основні принципи такого підходу:

  • ставка на натуральні текстури;
  • обмежена палітра кольорів;
  • сезонні елементи без прямої святкової символіки.

Такий підхід стане орієнтиром для тих, хто прагне створювати свята зі смаком і з поглядом у майбутнє.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
