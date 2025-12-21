Іпотека за єОселею — чи вистачає доходів української родини для оформлення кредиту

Родина в кімнаті з коробками. Фото: Freepik

Питання доступності іпотеки для українських родин залишається одним із ключових на ринку житла. Програма "єОселя" створювалася як альтернатива оренді, але багатьох і досі хвилює головне — чи достатньо доходів сімʼї, щоб реально отримати кредит навіть під 3% річних.

Голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE розповів, чи вистачає доходів середньої української сім’ї для іпотеки

Доходи для іпотеки за єОселею

За словами Мецгера, компанія працює виключно з офіційними даними. Аналізуються склад сімʼї, задекларовані доходи, фінансове навантаження та загальна платоспроможність.

"Ми базуємося на офіційній інформації і не дивимося на неофіційні доходи. Це принципова позиція програми", — підкреслив Мецгер.

Саме тому наявність офіційної заробітної плати без "тіньових" виплат напряму впливає на шанс отримати кредит.

Офіційна зарплата та іпотека за єОселею

Вимагати прозорих доходів від роботодавців — це не лише питання податків, а й реальний інструмент доступу до житла.

"Вимагайте від роботодавця офіційну зарплатню і будете мати можливість отримувати субсидовану іпотеку. Це компенсація вашої прозорості", — наголосив Мецгер.

Для банків важливо бачити стабільний та прогнозований дохід, який дозволить обслуговувати кредит у довгостроковій перспективі.

Чому ставка 3 і 7 відсотків працює

Найцікавіший момент — це логіка ставок. Чому саме 3% чи 7%? Все просто: ці цифри підібрані так, щоб щомісячний платіж за власну квартиру не перевищував вартість оренди аналогічного житла у великому місті.

"Якщо ваша оренда 15 тисяч гривень, то і платіж по іпотеці буде майже таким самим, але ви платите за свою квартиру", — пояснив Мецгер.

Тому родина може або роками сплачувати оренду без права власності, або вкладати ті самі кошти у власне житло.

