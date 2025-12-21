Ипотека по єОселе — хватает ли доходов украинской семьи для оформления кредита

Ипотека по єОселе — хватает ли доходов семьи на кредит
Вопрос доступности ипотеки для украинских семей остается одним из ключевых на рынке жилья. Программа "єОселя" создавалась как альтернатива аренде, но многих до сих пор волнует главное — достаточно ли доходов семьи, чтобы реально получить кредит даже под 3% годовых.
Глава правления "Укрфінжитло" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE рассказал, хватает ли доходов средней украинской семьи для ипотеки
Доходы для ипотеки по єОселе
По словам Мецгера, компания работает исключительно с официальными данными. Анализируются состав семьи, задекларированные доходы, финансовая нагрузка и общая платежеспособность.
"Мы базируемся на официальной информации и не смотрим на неофициальные доходы. Это принципиальная позиция программы", — подчеркнул Мецгер.
Именно поэтому наличие официальной заработной платы без "теневых" выплат напрямую влияет на шанс получить кредит.
Официальная зарплата и ипотека по єОселе
Требовать прозрачных доходов от работодателей — это не только вопрос налогов, но и реальный инструмент доступа к жилью.
"Требуйте от работодателя официальную зарплату и будете иметь возможность получать субсидированную ипотеку. Это компенсация вашей прозрачности", — подчеркнул Мецгер.
Для банков важно видеть стабильный и прогнозируемый доход, который позволит обслуживать кредит в долгосрочной перспективе.
Почему ставка 3 и 7 процентов работает
Самый интересный момент — это логика ставок. Почему именно 3% или 7%? Все просто: эти цифры подобраны так, чтобы ежемесячный платеж за собственную квартиру не превышал стоимость аренды аналогичного жилья в большом городе.
"Если ваша аренда 15 тысяч гривен, то и платеж по ипотеке будет почти таким же, но вы платите за свою квартиру", — пояснил Мецгер.
Поэтому семья может или годами платить аренду без права собственности, или вкладывать те же средства в собственное жилье.
