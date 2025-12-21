Ипотека по єОселе — хватает ли доходов украинской семьи для оформления кредита

Семья в комнате с коробками. Фото: Freepik

Вопрос доступности ипотеки для украинских семей остается одним из ключевых на рынке жилья. Программа "єОселя" создавалась как альтернатива аренде, но многих до сих пор волнует главное — достаточно ли доходов семьи, чтобы реально получить кредит даже под 3% годовых.

Глава правления "Укрфінжитло" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE рассказал, хватает ли доходов средней украинской семьи для ипотеки

Доходы для ипотеки по єОселе

По словам Мецгера, компания работает исключительно с официальными данными. Анализируются состав семьи, задекларированные доходы, финансовая нагрузка и общая платежеспособность.

"Мы базируемся на официальной информации и не смотрим на неофициальные доходы. Это принципиальная позиция программы", — подчеркнул Мецгер.

Именно поэтому наличие официальной заработной платы без "теневых" выплат напрямую влияет на шанс получить кредит.

Официальная зарплата и ипотека по єОселе

Требовать прозрачных доходов от работодателей — это не только вопрос налогов, но и реальный инструмент доступа к жилью.

"Требуйте от работодателя официальную зарплату и будете иметь возможность получать субсидированную ипотеку. Это компенсация вашей прозрачности", — подчеркнул Мецгер.

Для банков важно видеть стабильный и прогнозируемый доход, который позволит обслуживать кредит в долгосрочной перспективе.

Почему ставка 3 и 7 процентов работает

Самый интересный момент — это логика ставок. Почему именно 3% или 7%? Все просто: эти цифры подобраны так, чтобы ежемесячный платеж за собственную квартиру не превышал стоимость аренды аналогичного жилья в большом городе.

"Если ваша аренда 15 тысяч гривен, то и платеж по ипотеке будет почти таким же, но вы платите за свою квартиру", — пояснил Мецгер.

Поэтому семья может или годами платить аренду без права собственности, или вкладывать те же средства в собственное жилье.

