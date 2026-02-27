Кому з українців загрожує примусове виселення з житла у березні 2026 року

Кого з українців у березні можуть позбавити житла. Фото: Freepik

Тема виселення з житла в Україні — це завжди "по живому". Війна, розбиті фінанси та постійна тривога за завтрашній день зробили це питання максимально гострим. Проте важливо пам'ятати: навіть у найскладніші часи діє закон, а не право сильного.

Виставити людину на вулицю "просто так" неможливо — це крайній захід, на який має дати добро лише суд, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Діну Дрижакову.

Реклама

Читайте також:

Примусове виселення за борги по іпотеці

Коли квартира в іпотеці, а платити за неї немає чим, банк зазвичай не забариться з претензіями. Сценарій стандартний: стягнення майна, продаж і примусове виселення через виконавців. Але тут є важливий "щит".

Якщо ваш кредит — споживчий, підписаний ще до 15 березня 2022 року, і це ваше єдине житло, то на час воєнного стану діє мораторій. Простими словами: поки триває війна, таку квартиру примусово не заберуть.

Виселення через великі борги без іпотеки

Якщо ж ви заборгували не за іпотекою, а, скажімо, за великим кредитом чи комуналкою, правила інші. Ключовою цифрою є 20 мінімальних зарплат — у 2026 році це 172 940 гривень.

Якщо ваш борг менший за цю суму, за єдине житло можна не хвилюватися — закон забороняє його чіпати. Але щойно цифра перетинає цю межу, ризики втратити дах над головою стають цілком реальними.

Хто може втратити державне чи комунальне житло

З державним або комунальним житлом жарти погані. Виселити можуть за те, що квартира перетворилася на "притон", склад або якщо сусідське життя стало нестерпним через ваші дії.

Що стосується боргів за ЖКГ, то хоч виселення і можливе в теорії, на практиці частіше просто блокують карткові рахунки.

Окремий біль — виселення колишніх членів родини. Власник квартири має право через суд виселити екс-чоловіка чи дружину, якщо ті вже не мають права там жити. Єдине залізне табу — малолітні діти. Їх виставити за двері закон не дозволить.

Що робити, якщо загрожує виселення

"Ніколи не ігноруйте судові документи", — підкреслює Дрижакова.

Потрібно перевірити підстави позову, наявність рішення суду та за потреби подати відзив.

Якщо рішення вже ухвалене, можна просити суд про відстрочку або розстрочку виконання. Виселення без рішення суду є незаконним. Жодні колектори чи сторонні особи не мають права силою позбавляти вас житла.

Як повідомлялось, навіть з появою Дії навколо реєстрації місця проживання досі вистачає хибних уявлень. Зокрема, багато хто помилково вважає наявність прописки залізною гарантією, яка нібито назавжди захищає мешканця від примусового виселення.

Також ми розповідали, що серед українців досі живе міф, ніби закон забороняє виселяти квартирантів під час воєнного стану. Через це власники часто стають заручниками ситуації, коли орендарі місяцями не платять за житло і навідріз відмовляються з’їжджати.