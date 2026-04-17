Дизайн интерьера в гостиной Кайли Дженнер разрушил миф об устаревших цветах (фото)

Кайли Дженнер. Фото: Reuters, martynbullard/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Еще несколько лет назад розовый и серый считались символом "старого" интерьера. Но в 2026 году эти оттенки возвращаются — уже в новом, более сдержанном формате. Гостиная Кайли Дженнер стала показательным примером того, как тренды можно переосмыслить без радикальных изменений. Пространство выглядит современно, хотя базируется на знакомой палитре.

Главный принцип — не цвета меняют стиль, а способ их использования, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как сочетать серый и розовый цвета в интерьере

Долгое время "миллениальный розовый" и холодный серый считались признаком ушедшей эпохи 2010-х. Однако дизайнер Мартин Лоуренс Буллард создал для Кайли пространство, где эти оттенки выглядят свежо даже в 2026 году.

Главный секрет — в балансе. Светлые стены служат чистым полотном, а мебель серых и пудровых тонов выступает как изящные акценты.

"Серый по своей сути успокаивает, обеспечивая спокойное полотно, которое может превратить любую комнату в мирное убежище. Его изящество способствует отдыху, что идеально подходит для гостиных", — отмечает дизайнер Нина Лихтенштейн.

Читайте также:

Современный дизайн гостиной в светлых тонах

Кайли не перегружает пространство цветом. Вместо того, чтобы красить стены в серый, она использует его в обивке пуфов и мраморе камина. Белое кресло из ткани букле добавляет текстурности, а зеркальные и металлические поверхности, например золотой столик или рояль, "раздвигают" границы комнаты.

Лихтенштейн добавляет интересный нюанс относительно темных оттенков.

"С другой стороны, темные оттенки серого добавляют драматизма и интимности, что идеально подходит для создания уютной атмосферы, которая окутывает вас комфортом", — отмечает она.

Гостиная Кайли Дженнер. Фото: martynbullard/Instagram

Как сделать цвета вневременными

Ключ к актуальности — правильные акценты. В этом интерьере цвета не доминируют, а поддерживают общую композицию. Белый фон и металлические элементы добавляют света и ощущение пространства.

Еще один принцип — баланс. Вместо сплошного розового или серого используется их точечное введение. Это позволяет цветам выглядеть свежо даже спустя годы.

"Для сочетания элегантности и романтики серый вместе с нежно-розовым создает мягкий, шикарный и женственный вид. Эта комбинация идеальна для мест, где требуется нежная, утонченная эстетика", — говорит Лихтенштейн.

Современный подход к дизайну сместил фокус с моды на индивидуальность. Даже те оттенки, которые считались устаревшими, могут выглядеть актуально при правильном сочетании.

