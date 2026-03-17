Кендалл Дженнер показала необычную ванну и задала новый тренд (фото)

Кендалл Дженнер. Фото: kendalljenner/Instagram

Интерьеры знаменитостей часто становятся ориентиром для трендов, но на этот раз внимание привлекла деталь, которую сложно назвать сдержанной. Кендалл Дженнер показала ванную комнату с массивной золотой купелью, которая мгновенно стала темой обсуждений. Несмотря на яркость, пространство выглядит спокойно и сбалансировано.

Именно этот контраст и объясняет, почему решение работает, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как выглядит имеет золотая ванна в интерьере

Главная ошибка — думать, что "золотая" ванна должна блестеть, как новенькая монета. У Кендалл это скорее теплая латунь с матовым финишем. Она выглядит "обжитой", будто эта вещь стоит здесь уже лет пятьдесят.

"Латунная или золотая ванна мгновенно становится "гравитационным центром" комнаты. Все остальное должно просто вращаться вокруг нее, подыгрывать ей, а не пытаться перекричать этот металл", — отмечает дизайнер Вэл Нехез.

Ванная Кендалл Дженнер. Фото: byosd.co/Instagram

Как не превратить ванну в музей

Если вы поставите такую ванну в комнату с глянцевой плиткой, вы получите катастрофу. Секрет гармонии — в контрасте. Металл "дружит" с чем-то грубым и естественным:

Бетон или микроцемент: серый цвет идеально гасит агрессию золота. Дерево: добавляет того самого домашнего уюта. Лен и керамика: мягкие фактуры делают пространство живым.

"Фактурная поверхность с легкой патиной лучше всего сочетается с мягкими матовыми материалами. Это создает баланс, где металл не выглядит чужеродным", — подчеркивает дизайнер Моника Льюис.

Почему акцентная ванна стала трендом 2026 года

Люди устали от стерильных белых ванных комнат, напоминающих операционные. Тренд на 2026 год — это "характерный минимализм". Вместо того, чтобы покупать кучу дорогого декора, дизайнеры предлагают инвестировать в один мощный арт-объект.

Золотая ванна — это смело, возможно даже дерзко, но пример Дженнер доказывает: если окружить такую вещь правильными материалами, она перестает быть "дорого-богато" и становится настоящим искусством.

