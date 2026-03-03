Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото)

Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото)

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 20:08
Будинки президентів — який вигляд має маєток Дональда Трампа (фото)
Маєток Дональда Трампа вражає масштабами. Фото: whitehouse.gov, trump/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Палм-Біч у Флориді важко уявити без його головної архітектурної домінанти — маєтку Мар-а-Лаго. Хоча колись цей комплекс задумувався як зимовий притулок для еліти, сьогодні він асоціюється виключно з однією постаттю — Дональдом Трампом, який перетворив свій приватний клуб на постійну домівку та фактичний політичний штаб.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що всередині маєтку та чому ця резиденція стала символом розкоші.

Реклама
Читайте також:

Історія Мар-а-Лаго 

Все почалося ще у 1920-х, коли "королева зернових сніданків" Марджорі Меррівезер Пост вирішила втілити свою мрію про американську версію європейського палацу. Вона навіть хотіла заповісти маєток державі як резиденцію для президентів, але утримання такої громади виявилося занадто дорогим для бюджету.

У 1985 році в гру вступив Трамп. Він придбав цей "діамант" за скромні, за сьогоднішніми мірками, 5 млн доларів (хоча ще кілька мільйонів довелося вкласти в антикваріат). Згодом він відкрив тут елітний клуб, але з часом приватні апартаменти родини знову стали центром його життя.

Територія резиденції Трампа у Флориді

Сьогодні територія резиденції — це ідеальне поєднання курорту та фортеці. Поки гості клубу відпочивають біля басейну чи на тенісних кортах, за зачиненими дверима, на площі близько 270 квадратних метрів, вирує приватне життя родини Трампів. 

Це простір, де велика політика змішується з домашнім затишком, а кожен куточок саду з екзотичними рослинами нагадує про те, що Мар-а-Лаго вже давно став символом цілої епохи.

  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 1
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 2
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 3
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 4
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 5
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 6
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 7
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 8
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 9
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 10
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 11
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 12
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 13
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 14
    Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram
1 / 14
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 1
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 2
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 3
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 4
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 5
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 6
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 7
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 8
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 9
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 10
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 11
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 12
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 13
  • Символ влади і розкоші — який вигляд має будинок Дональда Трампа (фото) - фото 14

Краса по-американськи

Розкішний дизайн інтер'єру має не тільки президент США — будинок Сільвестра Сталлоне також вражає багатством, але при цьому зберігає стиль. Дизайнер Мартін Лоуренс Буллард майстерно вписав металеві деталі як лаконічні акценти, знайшовши ту саму межу між розкішшю та стриманим стилем. 

Це приклад того, як "золота" обідня зона може виглядати не зухвало, а по-справжньому благородно завдяки ідеальному балансу.

Як повідомлялось, кухня Алека та Гіларії Болдвінів доводить, що крутий інтер’єр — це не завжди радикальне перепланування чи космічні бюджети. Хоча кімната повністю біла, вона виглядає затишною завдяки правильно підібраним деталям, які додають простору "тепла".

Також ми розповідали, що у 2026 році на зміну бездушному мінімалізму приходить затишок із характером. Це вдало підтвердив Рікі Мартін: він "оживив" стриману їдальню, додавши всього дві виразні деталі, що миттєво зробили простір живим і персоналізованим.

США Дональд Трамп Дизайн президент будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації