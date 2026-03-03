Будинки президентів — який вигляд має маєток Дональда Трампа (фото)

Маєток Дональда Трампа вражає масштабами. Фото: whitehouse.gov, trump/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Палм-Біч у Флориді важко уявити без його головної архітектурної домінанти — маєтку Мар-а-Лаго. Хоча колись цей комплекс задумувався як зимовий притулок для еліти, сьогодні він асоціюється виключно з однією постаттю — Дональдом Трампом, який перетворив свій приватний клуб на постійну домівку та фактичний політичний штаб.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що всередині маєтку та чому ця резиденція стала символом розкоші.

Історія Мар-а-Лаго

Все почалося ще у 1920-х, коли "королева зернових сніданків" Марджорі Меррівезер Пост вирішила втілити свою мрію про американську версію європейського палацу. Вона навіть хотіла заповісти маєток державі як резиденцію для президентів, але утримання такої громади виявилося занадто дорогим для бюджету.

У 1985 році в гру вступив Трамп. Він придбав цей "діамант" за скромні, за сьогоднішніми мірками, 5 млн доларів (хоча ще кілька мільйонів довелося вкласти в антикваріат). Згодом він відкрив тут елітний клуб, але з часом приватні апартаменти родини знову стали центром його життя.

Територія резиденції Трампа у Флориді

Сьогодні територія резиденції — це ідеальне поєднання курорту та фортеці. Поки гості клубу відпочивають біля басейну чи на тенісних кортах, за зачиненими дверима, на площі близько 270 квадратних метрів, вирує приватне життя родини Трампів.

Це простір, де велика політика змішується з домашнім затишком, а кожен куточок саду з екзотичними рослинами нагадує про те, що Мар-а-Лаго вже давно став символом цілої епохи.

Маєток Дональда Трампа. Фото: trump/Instagram

Краса по-американськи

