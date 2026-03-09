Кендалл Дженнер стала дизайнером своей ванной комнаты (фото)

Ванная Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости после ремонта. Фото: kendalljenner/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Американська модель Кендалл Дженнер похвасталась обновленным интерьером в своем доме, показав кадры до и после капитального ремонта. Больше всего фанатов поразило перевоплощение ванной комнаты, которая после полной реконструкции изменилась до неузнаваемости.

На первом снимке видно, как выглядело помещение во время ремонта, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание People.

Реклама

Читайте также:

Стены были полностью разобраны, открыты деревянные балки и коммуникации, а с потолка свисали провода. Пространство выглядело почти пустым — остались лишь конструкции и подготовка к будущему дизайну.

Ремонт ванной комнаты Кендалл Дженнер

На следующем фото модель показала уже завершенный интерьер. После реконструкции ванная превратилась в светлое и элегантное пространство.

Ванная комната Кендалл Дженнер до ремонта. Фото: kendalljenner/Instagram

В комнате появились двойные раковины, каменные столешницы теплых оттенков и большие зеркала.

В отражении можно заметить декоративную плитку сине-белых цветов, а также текстиль с полосатым узором. Именно эти детали создают атмосферу уюта и добавляют интерьеру характера. Под фото Дженнер коротко написала: "Готово".

Ванная комната Кендалл Дженнер после ремонта. Фото: kendalljenner/Instagram

Увлечение Кендалл Дженнер дизайном интерьера

Модель неоднократно говорила, что интерьер и ремонт домов — ее настоящая страсть. Об этом она рассказывала и в реалити-шоу The Kardashians.

По словам Дженнер, работа моделью не всегда дает возможность проявить творчество. Именно поэтому она начала интересоваться реконструкцией жилья и дизайном. Звезда признается, что хочет самостоятельно реализовывать собственные идеи и даже задумывается над проектами по перепродаже домов после ремонта.

Таким образом, для нее ремонт — это не просто обновление интерьера, а новое направление развития и способ проявить собственное видение пространства.

Роскошь по-американски

Поместье Мар-а-Лаго уже давно стало не просто визитной карточкой флоридского Палм-Бич, а настоящим символом современной американской истории. Когда-то спроектированный как роскошная зимняя дача для сливок общества, сегодня этот комплекс неразрывно связан с Дональдом Трампом.

Именно он придал резиденции статус не только своего главного дома, но и мощного политического эпицентра, где принимаются судьбоносные решения.

Нынешняя атмосфера поместья — это довольно необычный симбиоз беззаботного курорта и строгой безопасности. Пока члены клуба неспешно наслаждаются игрой в теннис или отдыхают у воды, в закрытом крыле здания течет совсем другая жизнь. Частные апартаменты семьи занимают около 270 "квадратов", где за плотно закрытыми дверями приватность защищена от лишних глаз.

Как сообщалось, золото в интерьере обычно ассоциируется с пафосной роскошью, однако дом Сильвестра Сталлоне разрушает этот стереотип. Здесь благородный металл не выставляет состояние на показ, а становится изящным штрихом, который придает пространству особого интеллектуального шарма.

Также мы рассказывали, что дом Ким Кардашьян в Калабасасе уже успело стать настоящим мемом: одни в восторге от его стерильности, а другие смеются, что интерьер напоминает декорации к фильму о психбольнице будущего. Ключевое место в этом "белом хаосе" занимает огромная гостиная, заполненная лишь светом и пустотой.