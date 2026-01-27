Які три незвичайні особливості були у хрущовках та навіщо їх робили

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ми звикли сприймати хрущовки як щось застаріле та незручне, але для людей 60-х років власна квартира після тісних комуналок була справжнім розкішним подарунком. Звісно, сучасного мешканця багато архітектурних рішень вводить у ступор.

Редакція Новини.LIVE розповідає про деталі у хрущовках, які з’явилися не випадково і мали цілком практичну логіку.

Навіщо вікно між ванною і кухнею

Маленьке вікно під стелею між кухнею та санвузлом — мабуть, головний об’єкт для жартів. Насправді його робили заради банальної інсоляції.

У ті часи активно боролися з туберкульозом, а сонячне світло (навіть те, що проходило крізь кухню) допомагало вбивати бактерії та грибок у вологому приміщенні.

Вікно між ванною та кухнею. Фото: mr-master.com.ua

Ну і практичний бік: якщо вдень вимикали електрику (що траплялося часто), у ванній не було "хоч око виколи" — можна було спокійно помити руки, не запалюючи свічку, пише портал Homester..

Версія про те, що вікно мало рятувати стіни при вибуху газу — швидше за все, просто популярна легенда.

Чому двері у хрущовках відчинялися всередину

Багатьох дратує, що вхідні двері в хрущовках відкриваються всередину, забираючи місце в і так крихітному коридорі. Тут усе просто: економія простору на сходовому майданчику, повідомляється на YouTube-каналі "Історик".

Майданчики були настільки вузькими, що якби двері відчинялися назовні, ви б просто не випустили сусіда з квартири або заблокували прохід при евакуації.

До того ж існувала пожежна норма: двері не повинні перекривати шлях іншим мешканцям під час паніки.

Двері у хрущовці. Фото: YouTube/Історик

"Зимовий" холодильник під підвіконням

На кухні під вікном часто можна зустріти вбудовану шафу з товстими стінами. Це легендарний "хрущовський холодильник".

У 50-60-ті роки електричний холодильник був дефіцитним і дорогим товаром, тому архітектори залишили нішу, де задня стінка була товщиною всього в пів цеглини, а іноді мала вентиляційний отвір.

“Хрущовський холодильник”. Фото: Телеграф

Взимку там можна було спокійно зберігати каструлю борщу чи стратегічний запас сала. Сьогодні багато хто під час ремонту закладає цей отвір цеглою, бо з нього нещадно тягне холодом, але ідея для свого часу була геніальною, пише портал Remontuem.

