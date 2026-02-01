Квартира в хрущевке — из-за какой детали зимой снижается температура

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Зимой жители хрущевок особенно остро ощущают проблему холода. Даже при работающем отоплении температура в квартире может быть ниже комфортной.

Причина часто скрывается не в батареях, а в конструктивной детали, заложенной еще на этапе строительства, отмечает архитектор Сергей Юнаков.

Реклама

Читайте также:

"Хрущевский холодильник" в стене

Речь идет о так называемом хрущевском холодильнике — нише под подоконником с вентиляционным отверстием наружу. В советские времена это решение позволяло хранить продукты без электричества, используя холод с улицы.

В толстой кирпичной стене делали углубление, а в задней части оставляли отверстие для воздуха.

Как ниша снижает температуру в квартире

В современных условиях такая конструкция стала проблемой. Она образует слабое место в наружной стене, через которое кухня или комната быстрее теряет тепло.

Если во время ремонта нишу не заложили или не утеплили, холод ощущается постоянно, даже рядом с горячей батареей.

"Хрущевский холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Что усиливает потери тепла

Чаще всего ситуацию усугубляют следующие факторы:

открытая или плохо утепленная ниша;

тонкие наружные стены около 25 см;

изношенные оконные конструкции.

"Хрущевки имеют достаточно много недостатков, которые привели к значительной потере тепла. Некоторые дома имеют не только тонкие стены, но и так называемые хрущевские холодильники", — говорит Юнаков.

Почему идея оказалась ошибочной

По словам Юнакова, замысел выглядел практичным, но имел серьезный минус.

"Фактически в здании были дыры, которые просто закрывали металлическими шкафами. Даже батареи рядом не спасали ситуацию", — объясняет архитектор.

Именно поэтому во время ремонта в хрущевке важно обращать внимание не только на отопление, но и на конструкции в стенах. Утепление или полная ликвидация этой ниши может существенно повысить температуру в квартире и уменьшить теплопотери в холодный сезон.

Ранее мы рассказывали, почему в хрущевках нет балконов на первом этаже. А также, какую планировку имеет однокомнатная квартира в хрущевке.