Квартира в хрущевке — из-за какой детали зимой снижается температура

Холод в хрущевке — какая деталь существенно снижает температуру в квартире
Зимой жители хрущевок особенно остро ощущают проблему холода. Даже при работающем отоплении температура в квартире может быть ниже комфортной.
Причина часто скрывается не в батареях, а в конструктивной детали, заложенной еще на этапе строительства, отмечает архитектор Сергей Юнаков.
"Хрущевский холодильник" в стене
Речь идет о так называемом хрущевском холодильнике — нише под подоконником с вентиляционным отверстием наружу. В советские времена это решение позволяло хранить продукты без электричества, используя холод с улицы.
В толстой кирпичной стене делали углубление, а в задней части оставляли отверстие для воздуха.
Как ниша снижает температуру в квартире
В современных условиях такая конструкция стала проблемой. Она образует слабое место в наружной стене, через которое кухня или комната быстрее теряет тепло.
Если во время ремонта нишу не заложили или не утеплили, холод ощущается постоянно, даже рядом с горячей батареей.
Что усиливает потери тепла
Чаще всего ситуацию усугубляют следующие факторы:
- открытая или плохо утепленная ниша;
- тонкие наружные стены около 25 см;
- изношенные оконные конструкции.
"Хрущевки имеют достаточно много недостатков, которые привели к значительной потере тепла. Некоторые дома имеют не только тонкие стены, но и так называемые хрущевские холодильники", — говорит Юнаков.
Почему идея оказалась ошибочной
По словам Юнакова, замысел выглядел практичным, но имел серьезный минус.
"Фактически в здании были дыры, которые просто закрывали металлическими шкафами. Даже батареи рядом не спасали ситуацию", — объясняет архитектор.
Именно поэтому во время ремонта в хрущевке важно обращать внимание не только на отопление, но и на конструкции в стенах. Утепление или полная ликвидация этой ниши может существенно повысить температуру в квартире и уменьшить теплопотери в холодный сезон.
