Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Холод в хрущевке — какая деталь существенно снижает температуру в квартире

Холод в хрущевке — какая деталь существенно снижает температуру в квартире

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 20:12
Квартира в хрущевке — из-за какой детали зимой снижается температура
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Зимой жители хрущевок особенно остро ощущают проблему холода. Даже при работающем отоплении температура в квартире может быть ниже комфортной.

Причина часто скрывается не в батареях, а в конструктивной детали, заложенной еще на этапе строительства, отмечает архитектор Сергей Юнаков.

Реклама
Читайте также:

"Хрущевский холодильник" в стене

Речь идет о так называемом хрущевском холодильнике — нише под подоконником с вентиляционным отверстием наружу. В советские времена это решение позволяло хранить продукты без электричества, используя холод с улицы.

В толстой кирпичной стене делали углубление, а в задней части оставляли отверстие для воздуха.

Как ниша снижает температуру в квартире

В современных условиях такая конструкция стала проблемой. Она образует слабое место в наружной стене, через которое кухня или комната быстрее теряет тепло.

Если во время ремонта нишу не заложили или не утеплили, холод ощущается постоянно, даже рядом с горячей батареей.

 

Холод в хрущевке — какая деталь существенно снижает температуру в квартире - фото 1
"Хрущевский холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Что усиливает потери тепла

Чаще всего ситуацию усугубляют следующие факторы:

  • открытая или плохо утепленная ниша;
  • тонкие наружные стены около 25 см;
  • изношенные оконные конструкции.

"Хрущевки имеют достаточно много недостатков, которые привели к значительной потере тепла. Некоторые дома имеют не только тонкие стены, но и так называемые хрущевские холодильники", — говорит Юнаков.

Почему идея оказалась ошибочной

По словам Юнакова, замысел выглядел практичным, но имел серьезный минус.

"Фактически в здании были дыры, которые просто закрывали металлическими шкафами. Даже батареи рядом не спасали ситуацию", — объясняет архитектор.

Именно поэтому во время ремонта в хрущевке важно обращать внимание не только на отопление, но и на конструкции в стенах. Утепление или полная ликвидация этой ниши может существенно повысить температуру в квартире и уменьшить теплопотери в холодный сезон.

Ранее мы рассказывали, почему в хрущевках нет балконов на первом этаже. А также, какую планировку имеет однокомнатная квартира в хрущевке.

ремонт СССР хрущевки теплоснабжение отключения света
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации