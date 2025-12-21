Квартира у хрущовці — скільки квадратних метрів в однокімнатному житлі

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні хрущовки й досі залишаються помітною частиною житлового фонду. Попит на такі квартири зберігається через доступну ціну та зрозуміле планування. Одне з головних питань покупців — реальна площа однокімнатної хрущовки і те, наскільки вона придатна для життя сьогодні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку площу мають однокімнатні квартири у хрущовках.

Реклама

Читайте також:

Скільки квадратних метрів в однокімнатній хрущовці

Класична однокімнатна хрущовка має загальну площу від 28 до 33 квадратних метрів. Житлова кімната зазвичай займає 14-18 квадратів.

Такі параметри вважалися мінімально достатніми для однієї людини або молодої сім’ї без дітей, пише Profi Realt.

Площа кухні в однокімнатній хрущовці

Кухня є найменшою частиною квартири. У більшості випадків її площа становить 5-6 квадратних метрів. Це було компромісним рішенням, яке дозволяло зменшити загальну квадратуру та швидко зводити будинки у великих обсягах.

Планування 1-кімнатної квартири у хрущовці. Фото: Profi Realt

Площа ванної кімнати в хрущовці

Санвузол у таких квартирах переважно суміщений. Його площа рідко перевищує 3-3,5 квадратного метра.

Саме тому сучасні власники часто роблять перепланування або замінюють стандартну сантехніку на компактніші рішення.

Схема 1-кімнатної квартири у хрущовці. Фото: Profi Realt

Чому площа хрущовок була саме такою

Основною метою було масове забезпечення житлом у стислі терміни. Норми проєктування передбачали мінімальний комфорт без надлишків.

Попри це, чітка геометрія та відсутність зайвих коридорів дозволяли раціонально використовувати кожен метр.

Раніше ми розповідали, яку квадратуру мають однокімнатні квартири у будинках-сталінках. А також, де у Києві збереглося найбільше хрущовок.