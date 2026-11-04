Хлопковые темно-серые шторы. Фото: magnific.com

С наступлением холодов владельцы квартир ищут способы уменьшить теплопотери и сделать жилье уютнее. Одним из решений могут стать правильно подобранные шторы: вместо обычных синтетических моделей дизайнеры интерьеров советуют обратить внимание на шерсть, бархат и плотные ткани с подкладкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Truc Mania.

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Какие шторы помогут сохранить тепло зимой

Для холодного сезона стоит выбирать плотные материалы, которые создают дополнительный барьер между окном и комнатой. Французские дизайнеры обращают внимание на три варианта:

Шерстяные шторы. Натуральные волокна способны удерживать воздух, благодаря чему ткань обладает теплоизоляционными свойствами. Такие портьеры подойдут для спальни или гостиной, где важно сохранить уют в холодное время года.

Бархатные портьеры. Плотная фактура помогает создать дополнительный барьер у окна. Помимо практичности, бархат придает интерьеру выразительность и хорошо сочетается с классическим и современным оформлением.

Шторы с подкладкой. Дополнительный слой ткани улучшает изоляционные свойства портьер. Это вариант для тех, кто не хочет менять весь интерьер, но стремится сделать окна менее уязвимыми к холоду.

Какой плотности должны быть зимние шторы

При выборе портьер важно учитывать не только цвет и фактуру, но и вес материала. Во французской публикации рекомендуют обращать внимание на ткани плотностью более 300 г/м².

Более плотная ткань лучше закрывает оконный проем и создает дополнительный воздушный слой. При этом нужно проверить, выдержит ли карниз вес новых портьер, особенно если речь идет о тяжелом бархате или многослойной модели.

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Даже качественная ткань не даст ожидаемого результата, если оставить большие зазоры между шторами и оконным проёмом. Поэтому портьеры желательно выбирать шире рамы, чтобы они перекрывали её по бокам.

Важно также правильно подобрать длину. Длинные шторы, доходящие до пола, помогают лучше закрывать оконную зону. Однако если под окном расположен радиатор, ткань не должна препятствовать распространению теплого воздуха от батареи.

Днем, когда солнце попадает в комнату, шторы лучше раздвигать, чтобы использовать естественное тепло. Вечером их стоит закрывать, создавая дополнительный барьер между холодным стеклом и помещением.

В то же время сами портьеры не заменят утепление окон. Если из рам ощутимо дует, нужно проверить уплотнители, стыки и плотность прилегания створок.

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