Право собственности на жилье — кто может потерять в феврале 2026

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 04:20
Право собственности на недвижимость — кто может потерять в феврале 2026 года
Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине частная собственность традиционно воспринимается как гарантированная и неприкосновенная. Однако правовое поле в 2026 году стало более жестким. Закон прямо предусматривает ситуации, когда квартира или дом могут быть принудительно изъяты, даже если это единственное жилье.

Самый распространенный сценарий потери недвижимости в феврале 2026 года — это накопление долгов. Согласно статье 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве", исполнитель не может просто так прийти и забрать дом.

И речь не только о банковской ипотеке. Системные долги за "квартплату" также могут выставить вашу квартиру на аукцион.

Сначала ищут деньги на счетах или движимое имущество (авто, технику). Но если этого мало, закон позволяет обратить взыскание на недвижимость.

Важный порог: взыскание на единственное жилье возможно лишь тогда, когда сумма долга превышает 20 размеров минимальной заработной платы. В феврале 2026 года это уже серьезная сумма (ориентировочно более 170-180 тыс. грн), однако она накапливается быстрее, чем кажется, если годами игнорировать счета и суды.

Конфискация имущества и санкционные механизмы

Кроме долгов, сейчас активно работают еще два мощных инструмента:

  1. Санкционный механизм. Если есть хотя бы намек на связь владельца со страной-агрессором или попытку скрыть активы через подставных лиц, имущество изымается по ускоренной процедуре.
  2. Государственная необходимость. Статья 353 Гражданского кодекса Украины позволяет принудительное отчуждение имущества для нужд государства (например, под стратегическое строительство или восстановление).

Здесь закон гарантирует полную компенсацию стоимости, но дьявол кроется в деталях оценки — владельцу надо держать руку на пульсе, чтобы не получить "копейки" вместо рыночной цены.

Реестры и ошибки, которые стоят имущества

Наибольшая уязвимость сегодня у тех, чье право собственности зафиксировано лишь на бумаге до 2013 года. Если ваших данных нет в Государственном реестре вещных прав, для цифровой системы вы — "невидимка". Это идеальная почва для рейдеров и мошеннических схем.

Оцифровать документы сейчас — это не бюрократическая прихоть, а ваш главный страховой полис.

Ранее мы рассказывали, как прекратить право собственности на недвижимость в 2026 году. А также, кого не могут выселить из жилья.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
