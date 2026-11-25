Нерухомість Києва. Фото: Новини.LIVE

Перед зимою частина мешканців Києва переїжджає з лівого берега на правий через побоювання щодо опалення та водопостачання. Водночас говорити про масовий відтік орендарів і неминуче здешевлення житла поки зарано. На лівому березі є квартири як за помірними цінами, так і в комплексах, де оренда коштує понад тисячу доларів.

Про це в етері День.LIVE розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Чи масово кияни переїжджають із лівого берега на правий

За словами експертки, окремі випадки переїзду справді є. Причина — побоювання щодо складнощів з опаленням і водопостачанням на лівому березі взимку. Мешканці намагаються заздалегідь знайти комфортніші умови для життя.

Однак Берещак не радить сприймати ці переїзди як масштабну тенденцію, яка неодмінно призведе до падіння цін на оренду квартир у цій частині столиці.

"Сказати, що це тенденція, яка обвалить ціни на нерухомість на лівому березі, я би не поспішала", — зазначила оглядачка.

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Вона пояснила, що ситуація на ринку неоднорідна. Вартість оренди залежить не лише від району, а й від стану будинку, його інфраструктури та можливостей забезпечувати мешканців необхідними ресурсами.

Скільки коштує оренда квартир на лівому березі Києва

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві, про яку йшлося в коментарі експертки, становить близько 15 000 грн на місяць. Водночас на цей показник впливають доступніші пропозиції у Деснянському районі, зокрема на Троєщині.

Тому медіанна ціна не відображає всього діапазону вартості житла на лівому березі. У сучасних житлових комплексах із власним енергозабезпеченням та розвиненою інфраструктурою оренда може коштувати значно дорожче.

"Є комплекси, де винайняти квартиру вам обійдеться в 1 000–1 200 доларів, бо це комплекси, які енергетично заживлені", — розповіла Берещак.

Такі житлові комплекси можуть забезпечувати мешканців необхідною інфраструктурою, щоб вони могли працювати та вирішувати повсякденні справи, не виїжджаючи на правий берег.

Чи стабілізувався ринок оренди у Києві

Восени кількість квартир, які виходили на ринок оренди, змінювалася залежно від ситуації в столиці. За словами Берещак, значна частина нових пропозицій з'явилася у вересні — на тлі складного періоду для киян через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У жовтні ситуація змінилася: експертка відзначила скорочення кількості нових пропозицій і назвала це ознакою стабілізації ринку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує найдешевша однокімнатна квартира в новобудові на Закарпатті. Мінімальна ціна становить близько 1,9 млн грн, що менше, ніж у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Водночас в інших регіонах України можна знайти нове житло за значно нижчою вартістю.

Також ми писали, що українцям передбачили можливість орендувати державне та комунальне житло з подальшим викупом. Такий договір зможуть укласти громадяни, які прожили у відповідній квартирі щонайменше 10 років, а строк оренди може сягати 30 років. Водночас отримати житло зі спеціальною знижкою не вийде.