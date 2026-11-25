Недвижимость Киева. Фото: Новини.LIVE

Перед зимой часть жителей Киева переезжает с левого берега на правый из-за опасений по поводу отопления и водоснабжения. В то же время говорить о массовом оттоке арендаторов и неизбежном удешевлении жилья пока рано. На левом берегу есть квартиры как по умеренным ценам, так и в комплексах, где аренда стоит более тысячи долларов.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Массово ли киевляне переезжают с левого берега на правый

По словам эксперта, отдельные случаи переезда действительно имеют место. Причина — опасения по поводу сложностей с отоплением и водоснабжением на левом берегу зимой. Жители пытаются заранее найти более комфортные условия для жизни.

Однако Берещак не советует воспринимать эти переезды как масштабную тенденцию, которая непременно приведет к падению цен на аренду квартир в этой части столицы.

"Сказать, что это тенденция, которая обрушит цены на недвижимость на левом берегу, я бы не спешила", — отметила обозревательница.

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Она пояснила, что ситуация на рынке неоднородна. Стоимость аренды зависит не только от района, но и от состояния дома, его инфраструктуры и возможностей обеспечивать жильцов необходимыми ресурсами.

Сколько стоит аренда квартир на левом берегу Киева

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве, о которой шла речь в комментарии эксперта, составляет около 15 000 грн в месяц. В то же время на этот показатель влияют более доступные предложения в Деснянском районе, в частности на Троещине.

Поэтому медианная цена не отражает весь диапазон стоимости жилья на левом берегу. В современных жилых комплексах с собственным энергоснабжением и развитой инфраструктурой аренда может стоить значительно дороже.

"Есть комплексы, где аренда квартиры обойдется вам в 1 000–1 200 долларов, потому что это комплексы, которые энергонезависимы", — рассказала Берещак.

Такие жилые комплексы могут обеспечивать жильцов необходимой инфраструктурой, чтобы они могли работать и решать повседневные дела, не выезжая на правый берег.

Стабилизировался ли рынок аренды в Киеве

Осенью количество квартир, поступающих на рынок аренды, менялось в зависимости от ситуации в столице. По словам Берещак, значительная часть новых предложений появилась в сентябре — на фоне сложного периода для киевлян из-за усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В октябре ситуация изменилась: эксперт отметила сокращение количества новых предложений и назвала это признаком стабилизации рынка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира в новостройке в Закарпатье. Минимальная цена составляет около 1,9 млн грн, что меньше, чем во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В то же время в других регионах Украины можно найти новое жилье по значительно более низкой цене.

Также мы писали, что украинцам предусмотрена возможность арендовать государственное и коммунальное жилье с последующим выкупом. Такой договор смогут заключить граждане, прожившие в соответствующей квартире не менее 10 лет, а срок аренды может достигать 30 лет. В то же время получить жилье со специальной скидкой не получится.