Оголошення про продаж та оренду житла. Фото: УНІАН

В Україні купівля квартири не завжди потребує десятиліть, щоб зрівнятися з витратами на оренду. У 2026 році найкоротший період такого порівняння становить 8 років, а найдовший — 19. Водночас у містах із дешевшим житлом покупцям доводиться враховувати безпекові ризики та можливість подальшого продажу нерухомості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

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Де купівля квартири найшвидше зрівняється з витратами на оренду

Найкоротший період порівняння вартості купівлі однокімнатної квартири та накопичених орендних платежів зафіксували у Запоріжжі. Там житло коштує в середньому 698 000 грн, а оренда обходиться приблизно у 7 000 грн на місяць. За таких умов сума орендних платежів зрівняється з ціною квартири приблизно за 8 років.

До міст із відносно коротким періодом також увійшли:

Івано-Франківськ — 9 років;

Харків — 10 років;

Дніпро — 10 років;

Ужгород — 10 років.

Найвища орендна плата серед цих міст — в Ужгороді, де за однокімнатну квартиру просять близько 32 000 грн на місяць. Водночас її середня вартість становить 3,8 млн грн.

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У Харкові оренда обходиться приблизно у 9 000 грн, а купівля квартири — у 1,1 млн грн. У Дніпрі відповідні суми становлять 12 000 грн та 1,5 млн грн.

Скільки років потрібно орендувати житло в інших містах

У низці обласних центрів сума орендних платежів зрівнюється з вартістю придбання квартири за 11–14 років.

Зокрема, у Хмельницькому та Миколаєві цей період становить 11 років. У першому місті оренда коштує близько 15 000 грн на місяць, а купівля житла — 2 млн грн. У Миколаєві відповідні показники становлять 7 000 грн та 940 000 грн.

У Луцьку, Львові та Черкасах період збільшується до 12 років. Однокімнатна квартира у Львові коштує близько 3,5 млн грн, а оренда — 25 000 грн на місяць. У Луцьку ці показники становлять 2,7 млн грн та 18 000 грн, у Черкасах — 2,2 млн грн та 15 000 грн.

Ще в кількох містах показники такі:

Вінниця — 13 років, оренда 17 000 грн, купівля 2,7 млн грн;

Полтава — 13 років, оренда 12 000 грн, купівля 1,9 млн грн;

Тернопіль — 13 років, оренда 16 000 грн, купівля 2,5 млн грн;

Херсон — 13 років, оренда 4 000 грн, купівля 606 000 грн;

Кропивницький — 14 років, оренда 9 000 грн, купівля 1,5 млн грн;

Суми — 14 років, оренда 6 000 грн, купівля 1 млн грн;

Чернівці — 14 років, оренда 16 000 грн, купівля 2,7 млн грн.

Де оренда зрівняється з ціною квартири лише за 17–19 років

Найдовший період порівняння зафіксували у Чернігові — 19 років. Однокімнатна квартира там коштує приблизно 1,6 млн грн, а оренда обходиться у 7 000 грн на місяць.

У Києві та Одесі цей показник становить 17 років. У столиці придбання однокімнатної квартири коштує близько 3,1 млн грн, а оренда — 15 000 грн на місяць. В Одесі відповідні суми становлять 2,2 млн грн та 11 000 грн.

У Рівному та Житомирі період дорівнює 16 рокам. У першому місті квартира коштує близько 2,5 млн грн, а оренда — 13 000 грн. У Житомирі житло можна придбати приблизно за 2,3 млн грн, тоді як орендна плата становить 12 000 грн.

Як змінилася вигідність купівлі житла за рік

За рік найбільше скоротився період порівняння вартості купівлі та оренди у Харкові й Запоріжжі. У Харкові він зменшився з 15 років у 2025 році до 10 років у 2026-му. У Запоріжжі показник скоротився з 11 до 8 років.

У Дніпрі період, навпаки, збільшився на один рік, а в Одесі — на два роки. В Ужгороді він скоротився на два роки. У Києві та Львові показники залишилися без змін.

На співвідношення цін купівлі та оренди впливають безпекова ситуація, міграція населення, кількість доступних квартир і попит. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі попит на нерухомість знижується, а кількість пропозицій зростає. Це впливає на вартість житла та скорочує період порівняння з орендними платежами.

Натомість в Ужгороді та Івано-Франківську обмежена пропозиція й підвищений попит сприяють зростанню цін. На ринок також впливає переїзд українців до західних областей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці активно купують квартири біля моря в Туреччині. Громадяни України обирають нерухомість у популярних курортних містах, де ціни залежать від розташування та близькості до узбережжя. Вартість такого житла може стати альтернативою купівлі квартири в Україні.

На ринку нерухомості також з'являються можливості заощадити під час купівлі квартири. В окремих містах України забудовники пропонували знижки до 300 000 грн. Водночас перед укладанням угоди варто перевірити початкову вартість житла та умови акцій.