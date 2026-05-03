Трендовая гостиная Ким Кардашьян перевернула подход к дизайну (фото)

Ким Кардашьян.

Мир интерьера в 2026 году смещается в сторону спокойствия и простоты. Гостиная Ким Кардашьян стала примером того, как минимализм может выглядеть не холодно, а уютно. Ее пространство вызвало споры, но в то же время сформировало новый тренд.

Главная идея — меньше цвета, больше ощущений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Стиль минимализм в интерьере гостиной

Когда мы смотрим на гостиную Ким, первое, что бросается в глаза — это почти религиозная преданность кремовым оттенкам.

Здесь нет места случайным цветам или ярким акцентам. От изогнутого дивана до кресел букле — все подчинено единой цветовой гамме.

Такой подход помогает сосредоточиться на внутреннем спокойствии, превращая комнату в место для медитации и восстановления сил после тяжелого дня.

Текстуры в светлом интерьере

Главный секрет Ким заключается в том, что отсутствие цвета она компенсирует многообразием материалов. В 2026 году это стало золотым правилом: чтобы комната не выглядела как больничная палата, надо миксовать поверхности.

Пушистый ковер, деревянный журнальный столик и грубая ткань обивки создают игру света и тени. Благодаря этому пространство "дышит" и кажется наполненным жизнью, даже если в нем нет ни одной цветной подушки.

Гостиная Ким Кардашьян. Фото: kimkardashian/Instagram

Мебель мягких форм для современной гостиной

Еще один важный элемент, который подхватили дизайнеры по всему миру — это отказ от острых углов. В доме Кардашьян царят плавные, органичные линии. Круглый столик, дугообразный диван и даже абстрактная картина над камином заставляют взгляд плавно скользить по комнате.

Это создает ощущение мягкости и безопасности, что критически важно для современного жилья, где комфорт ценится превыше всего.

Хотя критики в Instagram называют этот стиль "пустым" и "бездушным", сторонники видят в нем роскошь нового уровня. Ким доказывает: уют — это не количество безделушек на полках, а атмосфера спокойствия. Чтобы повторить такой эффект дома, стоит выбирать качественные натуральные материалы и не бояться свободного пространства. В 2026 году настоящий комфорт — это возможность просто дышать свободно в собственном доме.

