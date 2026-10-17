Люди у світлій сучасній кімнаті. Фото: УНІАН

Невдала палітра може зробити маленьку кімнату ще тіснішою, тоді як правильно підібрані відтінки допоможуть додати їй світла й візуального простору. Для цього не обов’язково робити ремонт або купувати нові меблі. Важливо врахувати природне освітлення, колір стелі та те, як фарба виглядатиме протягом дня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рекомендації фахівців американського виробника фарб Benjamin Moore.

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Який колір стін допоможе збільшити маленьку кімнату

Для невеликих приміщень варто розглядати світлі нейтральні відтінки та пастельні кольори. Вони краще відбивають світло й допомагають створити відчуття відкритого простору. Водночас не обов’язково обмежуватися звичайним білим: м’які кремові, світло-бежеві та блідо-блакитні тони також можуть бути вдалим рішенням.

Серед варіантів, на які варто звернути увагу:

Молочний білий. Підходить для кімнат, яким бракує світла, та добре поєднується з меблями різних кольорів.

Світлий бежевий. Допомагає створити затишний інтер’єр без надмірного візуального навантаження.

Світлий сіро-бежевий. Підходить для сучасних інтер’єрів і поєднується з дерев’яними поверхнями.

Пастельний блакитний. Може створювати відчуття легкості, особливо в добре освітлених кімнатах.

Світлий жовтувато-кремовий. Додає тепла приміщенням, у які потрапляє мало сонячного світла.

Вибір залежить не лише від площі кімнати, а й від розташування вікон, освітлення та кольору підлоги. Тому перед фарбуванням бажано перевірити, як обраний відтінок виглядає саме у вашому помешканні.

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Як поєднати колір стін і стелі

Щоб кімната здавалася просторішою, важливо враховувати не тільки колір стін. Якщо стеля значно темніша за них, межа між поверхнями може сильніше привертати увагу. Світла стеля допомагає створити відчуття більшої висоти.

Ще один варіант — використовувати для стін і стелі близькі за тоном кольори. Завдяки менш помітному переходу простір сприймається цілісніше. Такий підхід особливо доречний у приміщеннях із низькою стелею.

Водночас не потрібно робити весь інтер’єр повністю білим. Світлі стіни можна поєднати з дерев’яною підлогою, текстилем природних відтінків і меблями, які не перевантажують кімнату.

Яких помилок уникати під час вибору фарби

Одна з поширених помилок — вибирати колір лише за маленьким зразком у магазині. На стіні той самий відтінок може виглядати інакше через освітлення, колір підлоги та сусідні поверхні.

Перед покупкою великої кількості фарби варто протестувати кілька зразків безпосередньо в кімнаті й оцінити їх за денного та вечірнього освітлення.

Також не варто автоматично відмовлятися від усіх темних кольорів. Вони можуть бути частиною інтер’єру, якщо використовуються продумано. Однак коли головна мета — зробити маленьку кімнату світлішою та візуально просторішою, світла палітра зазвичай є простішим рішенням.

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