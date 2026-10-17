Люди в светлой современной комнате. Фото: УНИАН

Неудачная цветовая гамма может сделать маленькую комнату ещё теснее, тогда как правильно подобранные оттенки помогут придать ей света и визуального пространства. Для этого не обязательно делать ремонт или покупать новую мебель. Важно учесть естественное освещение, цвет потолка и то, как краска будет выглядеть в течение дня.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на рекомендации специалистов американского производителя красок Benjamin Moore.

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Какой цвет стен поможет визуально увеличить маленькую комнату

Для небольших помещений стоит рассматривать светлые нейтральные оттенки и пастельные цвета. Они лучше отражают свет и помогают создать ощущение открытого пространства. В то же время не обязательно ограничиваться обычным белым: мягкие кремовые, светло-бежевые и бледно-голубые тона также могут стать удачным решением.

Среди вариантов, на которые стоит обратить внимание:

Молочный белый. Подходит для комнат, в которых не хватает света, и хорошо сочетается с мебелью разных цветов.

Светлый бежевый. Помогает создать уютный интерьер без излишней визуальной нагрузки.

Светло-серо-бежевый. Подходит для современных интерьеров и сочетается с деревянными поверхностями.

Пастельный голубой. Может создавать ощущение легкости, особенно в хорошо освещенных комнатах.

Светлый желтовато-кремовый. Придает тепла помещениям, в которые попадает мало солнечного света.

Выбор зависит не только от площади комнаты, но и от расположения окон, освещения и цвета пола. Поэтому перед покраской желательно проверить, как выбранный оттенок смотрится именно в вашем доме.

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Как сочетать цвет стен и потолка

Чтобы комната казалась более просторной, важно учитывать не только цвет стен. Если потолок значительно темнее стен, граница между поверхностями может сильнее привлекать внимание. Светлый потолок помогает создать ощущение большей высоты.

Еще один вариант — использовать для стен и потолка близкие по тону цвета. Благодаря менее заметному переходу пространство воспринимается более целостно. Такой подход особенно уместен в помещениях с низким потолком.

В то же время не нужно делать весь интерьер полностью белым. Светлые стены можно сочетать с деревянным полом, текстилем натуральных оттенков и мебелью, которая не перегружает комнату.

Каких ошибок следует избегать при выборе краски

Одна из распространенных ошибок — выбирать цвет только по маленькому образцу в магазине. На стене тот же оттенок может выглядеть иначе из-за освещения, цвета пола и соседних поверхностей.

Перед покупкой большого количества краски стоит протестировать несколько образцов непосредственно в комнате и оценить их при дневном и вечернем освещении.

Также не стоит автоматически отказываться от всех темных цветов. Они могут стать частью интерьера, если их использовать продуманно. Однако когда главная цель — сделать маленькую комнату светлее и визуально просторнее, светлая палитра обычно является более простым решением.

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