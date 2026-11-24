Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Однокімнатна квартира у Львові коштує близько 79 тисяч доларів, тоді як у Києві — приблизно 65 тисяч. Водночас оренда столичного житла за рік подешевшала на 9%, а власники дедалі частіше погоджуються на поступки орендарям. Ціни та попит на житло в Україні змінюються по-різному залежно від міста.

Про це в етері День.LIVE розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Чи справді ринок нерухомості в Україні зупинився

Говорити про те, що ринок нерухомості в Україні мертвий, неправильно. Після початку повномасштабної війни ситуація в різних регіонах настільки відрізняється, що оцінювати їх за одним показником не можна.

За словами Вікторії Берещак, зараз фактично існують окремі регіональні ринки. Наприклад, у центральних областях — Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській, а також у західних містах — Львові, Ужгороді та Івано-Франківську — зберігається активність купівлі-продажу житла.

Тому загальна картина не означає, що попит зник. В одних містах нерухомість дорожчає, в інших власникам доводиться переглядати ціни та шукати покупців або орендарів.

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"Ринок не мертвий. Він просто перебуває у складній реальності, і ця складна ситуація позначається на цифрах пропозиції", — наголосила експертка.

Окремо вона пояснила ситуацію зі столичною орендою. У вересні на ринку побільшало квартир, але це було пов'язано зі складною ситуацією в Києві через російські обстріли. Уже в жовтні кількість нових пропозицій скоротилася на 12–14%, що свідчить про певну стабілізацію.

Скільки коштує оренда квартири в Києві

За наведеними в ефірі даними, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить близько 15 тисяч гривень на місяць. Це приблизно на 9% менше, ніж рік тому. Найдешевші пропозиції можна знайти в Деснянському районі.

Проте ця сума не відображає вартість усього житла на Лівому березі. У сучасних житлових комплексах з автономним енергозабезпеченням оренда може коштувати близько 1 200 доларів.

Різниця пояснюється станом будинку, його інфраструктурою та можливістю комфортно жити навіть під час перебоїв з електроенергією.

Частина киян справді переїжджає з Лівого берега на Правий через побоювання щодо опалення, водопостачання та інших комунальних проблем узимку. Але, на думку Берещак, це ще не означає, що ціни на житло на Лівому березі обваляться.

Якщо житловий комплекс має автономне живлення та необхідну інфраструктуру, мешканці можуть залишатися у своїх квартирах, навіть попри складну ситуацію в місті.

Чому власники квартир змушені знижувати орендну плату

На столичному ринку оренди змінилася поведінка власників житла. Тепер їм доводиться не лише встановлювати ціну, а й домовлятися з потенційними орендарями.

Як пояснила Вікторія Берещак, якщо власник хоче, щоб квартира не простоювала, йому варто бути готовим до поступок. Інакше житло може довго залишатися без мешканців, а це означає втрату потенційного доходу.

Серед можливих поступок експертка назвала:

Зниження орендної плати. Власники можуть погоджуватися на дисконт, щоб швидше знайти орендарів. Воєнні ціни, характерні для 2022–2023 років, уже не є універсальним рішенням, але торг залишається актуальним.

Розстрочення застави. Зазвичай під час заселення орендар сплачує забезпечувальний платіж, який часто дорівнює місячній оренді. Проте власник може дозволити внести спочатку половину суми, а решту — пізніше.

Поділ комісії рієлтора. Витрати на послуги посередника можна розподілити між власником та орендарем, а не перекладати всю суму на одну сторону.

Ще одна проблема — прив'язка орендної плати до курсу долара або євро. Через коливання валют орендарям складніше планувати щомісячні витрати.

Тому фіксована сума в гривні може стати зручнішим варіантом для обох сторін. Орендар розумітиме, скільки потрібно платити щомісяця, а власник матиме більше шансів знайти людину, яка погодиться на довгострокове проживання.

Чи варто продавати квартиру в Києві та переїжджати за кордон

Через безпекову ситуацію частина українців замислюється над переїздом за кордон. Власники нерухомості постають перед непростим вибором: продати квартиру в Україні, щоб придбати житло в іншій країні або оплачувати там оренду, чи залишити нерухомість у власності.

Вікторія Берещак радить не поспішати з продажем, якщо немає нагальної потреби в грошах.

Якщо фінансові можливості дозволяють переїхати за кордон і оплачувати там проживання без продажу української квартири, краще розглянути саме цей варіант.

Експертка вважає, що після завершення війни та повернення ділової активності до столиці ціни на нерухомість у Києві можуть знову зростати.

Водночас рішення має залежати від фінансових можливостей родини. Потрібно враховувати не лише витрати на переїзд, а й подальше утримання квартири в Україні та оплату житла за кордоном.

Де квартири коштують дорожче, ніж у Києві

Столиця вже не є беззаперечним лідером за вартістю однокімнатних квартир. У деяких західних містах житло коштує дорожче, ніж у Києві.

За словами Вікторії Берещак, медіанні ціни на однокімнатні квартири становлять:

Київ — близько 65 тисяч доларів;

Львів — близько 79 тисяч доларів;

Ужгород — 73–75 тисяч доларів;

Івано-Франківськ — близько 72 тисяч доларів;

Чернівці — 65–69 тисяч доларів.

Таким чином, Львів випереджає Київ приблизно на 14 тисяч доларів, а Ужгород та Івано-Франківськ також мають вищі показники.

За оцінкою експертки, позиції столиці залежать не лише від попиту на квартири, а й від активності забудовників. Коли девелопери вкладають власні кошти в будівництво та не чекають виключно на гроші покупців, ринок отримує додатковий поштовх.

Подібну ситуацію Київ уже демонстрував у 2024–2025 роках. Проте коли забудовники відкладають реалізацію проєктів до кращих часів, покупці також стають обережнішими.

Одна з причин — невизначеність із термінами завершення будівництва. За словами Берещак, очікування на отримання квартири в новобудові може затягуватися ще на два-два з половиною роки понад заявлені терміни.

У результаті покупці не поспішають вкладати гроші, а забудовники не отримують достатньої активності для розвитку нових проєктів.

Що буде з цінами на нерухомість після війни

Після завершення війни та повернення людей до Києва попит на житло може зрости. Відновлення ділової активності, повернення частини українців і пожвавлення будівництва створять передумови для підвищення цін.

Тому нинішнє відставання столиці від Львова та Ужгорода не обов'язково буде довгостроковою тенденцією.

Водночас до завершення війни ринок залишатиметься залежним від безпекової ситуації, платоспроможності покупців та готовності забудовників продовжувати будівництво.

Раніше Новини.LIVE розповідали, який документ потрібно укласти під час оренди квартири, щоб не втратити страховий депозит. У договорі варто зафіксувати суму орендної плати, порядок оплати комунальних послуг і умови повернення застави. Також важливо скласти акт приймання-передачі житла та описати стан майна.

Також ми писали, що власник квартири не може без погодження заходити до житла, яке орендують інші люди, навіть якщо має запасні ключі. Планові огляди, ремонт та інші візити потрібно заздалегідь узгоджувати з мешканцями. Винятком можуть бути невідкладні ситуації, зокрема пожежа, прорив труби або витік газу.