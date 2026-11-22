Жінка перевіряє документи. Фото: Новини.LIVE

Страховий депозит, оплата комунальних послуг і пошкоджене майно можуть стати причиною суперечки між власником та орендарем. Під час оренди квартири такі ситуації нерідко виникають через відсутність письмових домовленостей. Щоб не втратити гроші, юристи радять заздалегідь оформити важливий документ.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Який документ потрібно укладати під час оренди квартири

Йдеться про письмовий договір найму житла. У ньому власник квартири та орендар фіксують основні умови проживання, порядок розрахунків і відповідальність кожної зі сторін.

Згідно зі статтею 811 Цивільного кодексу України, договір найму житла укладається у письмовій формі. При цьому обов'язкова державна реєстрація кожного такого договору не передбачена.

Документ має містити інформацію про сторони, адресу нерухомості, строк оренди, розмір плати та порядок дострокового розірвання домовленостей.

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Договір укладають у двох примірниках — по одному для власника та орендаря. Обидві сторони повинні підписати документи.

Що обов'язково прописати в договорі оренди

Перед підписанням документа важливо перевірити, чи всі домовленості сторін внесені до його тексту. Усні обіцянки власника не замінюють письмових умов.

Зокрема, у договорі варто зазначити:

повні дані орендодавця та орендаря;

адресу квартири та відомості про об'єкт оренди;

строк проживання та умови продовження договору;

суму орендної плати й дату щомісячного розрахунку;

порядок оплати комунальних послуг;

умови зміни вартості оренди;

правила дострокового припинення домовленостей;

відповідальність за пошкодження майна;

розмір страхового депозиту та умови його повернення.

Окремо варто визначити, хто оплачуватиме поточний ремонт, обслуговування техніки та інші витрати, які можуть виникнути під час проживання.

Якщо в квартирі разом з орендарем мешкатимуть інші люди, їх також потрібно зазначити в договорі. Така вимога передбачена статтею 816 Цивільного кодексу України.

Навіщо потрібен акт приймання-передачі квартири

Крім договору, юристи рекомендують оформлювати акт приймання-передачі житла. Цей документ фіксує стан квартири на момент заселення та перелік майна, яке власник передає орендарю.

В акті варто описати меблі, побутову техніку, сантехніку, стан стін, підлоги й дверей. Також потрібно зазначити наявні пошкодження та показники лічильників води, газу й електроенергії.

За можливості стан помешкання краще додатково зафіксувати на фотографіях. Це допоможе уникнути ситуацій, коли під час виселення власник вимагає компенсацію за пошкодження, які існували ще до заселення.

Акт підписують обидві сторони. Під час повернення квартири доцільно скласти аналогічний документ, щоб зафіксувати її стан після завершення оренди.

Як не втратити гроші під час оренди квартири

Особливу увагу потрібно приділити страховому депозиту — сумі, яку орендар передає власнику на початку проживання. Зазвичай її використовують як гарантію оплати оренди, комунальних послуг або компенсації пошкодженого майна.

Щоб не втратити ці гроші, у договорі потрібно чітко визначити, за яких обставин власник може утримати депозит повністю або частково. Також варто прописати строк повернення залишку після завершення оренди.

Якщо орендна плата передається готівкою, орендарю бажано отримувати письмове підтвердження кожного розрахунку. У разі банківського переказу потрібно зберігати квитанції та виписки.

Перед підписанням договору також необхідно перевірити, чи справді людина, яка здає квартиру, має право розпоряджатися нерухомістю. Для цього можна попросити витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або інший документ, що підтверджує право власності.

Чи можна отримати субсидію або податкову знижку за договором оренди

Письмовий договір може знадобитися не лише для захисту від суперечок із власником. Він також допомагає підтвердити факт проживання та витрати на оренду для оформлення передбачених законодавством пільг.

Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб договір оренди може бути підставою для оформлення податкової знижки за витратами на найм житла, якщо виконані встановлені Податковим кодексом умови. Також документ може знадобитися для призначення житлової субсидії за фактичним місцем проживання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто зможе орендувати державне житло на 30 років із правом подальшого викупу. Скористатися такою можливістю зможуть громадяни, які проживають у відповідній державній або комунальній квартирі щонайменше 10 років. Водночас викупити соціальне житло за цією схемою не дозволятимуть.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких містах України знизилися ціни на оренду квартир у листопаді. Найбільше подешевшало однокімнатне житло у Дніпрі, тоді як в Ужгороді оренда, навпаки, стала дорожчою. Вартість квартир залежить від міста, району, площі та стану помешкання.