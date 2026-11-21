Багатоквартиний будинок. Фото: Новини.LIVE

Орендарі не завжди можуть почуватися господарями квартири, адже власник може захотіти перевірити ремонт, меблі чи стан техніки. Водночас право власності не дає йому можливості приходити без попередження та вимагати доступу до помешкання будь-коли. Українське законодавство встановлює межі таких відвідувань і захищає право мешканців на приватність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cedos.

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Чи має право власник квартири приходити без попередження

Сам факт володіння нерухомістю не дає орендодавцю необмеженого доступу до помешкання, яке він передав іншій людині для проживання. Після укладення договору наймач отримує право користуватися житлом, а власник має поважати його приватність.

Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла. Проникнення до нього без вмотивованого рішення суду не допускається, крім невідкладних випадків, передбачених законом.

Також стаття 311 Цивільного кодексу України закріплює право фізичної особи на недоторканність житла. Це означає, що орендодавець не може просто скористатися запасними ключами та зайти до квартири без погодження з мешканцями лише тому, що він є її власником.

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Водночас сторони можуть заздалегідь домовитися про порядок відвідувань. Наприклад, визначити, як часто власник перевірятиме стан помешкання, за який час попереджатиме про візит і чи повинен орендар бути присутнім.

Чи може орендодавець перевіряти квартиру без орендарів

Власник має право дбати про збереження свого майна, але планові огляди не повинні перетворюватися на самовільні відвідування. Якщо орендодавець хоче перевірити стан меблів, техніки, сантехніки або зробити фотографії приміщення, час такого візиту потрібно погодити з наймачем.

Так само попередньої домовленості потребує доступ до квартири для проведення ремонту, заміни обладнання або огляду комунікацій, якщо ситуація не є аварійною.

Особливо важливо прописати правила доступу в договорі оренди. У ньому можна зазначити:

періодичність планових оглядів квартири;

строк попередження про майбутній візит;

допустимий час відвідування;

порядок доступу майстрів та інших фахівців;

умови відвідування житла за відсутності орендарів.

Якщо в договорі немає конкретного строку попередження, це не означає, що власник автоматично отримує право приходити без погодження.

У яких випадках власник може зайти без дозволу

Окрема ситуація — аварія або інша невідкладна обставина, коли зволікання може загрожувати людям чи майну. Наприклад, у квартирі стався прорив труби, виникла пожежа або є ознаки витоку газу.

У таких випадках потрібно діяти для усунення небезпеки та запобігання значним збиткам. Водночас звичайне бажання перевірити житло, забрати власні речі або показати квартиру потенційним покупцям не є автоматичною підставою для проникнення без згоди мешканців.

Тому навіть якщо орендодавець має запасні ключі, їх використання має бути обґрунтованим обставинами, а не лише бажанням власника потрапити до помешкання.

Що робити, якщо власник заходить до квартири без дозволу

Якщо орендодавець регулярно приходить без попередження або заходить до квартири за відсутності мешканців, орендареві варто насамперед письмово повідомити про незгоду з такими діями.

Також потрібно зберігати листування, повідомлення про візити, записи камер спостереження та інші докази. Якщо власник ігнорує прохання, можна запропонувати письмово узгодити правила доступу до житла або звернутися по юридичну консультацію.

Якщо самовільне проникнення супроводжується погрозами, пошкодженням майна чи іншими протиправними діями, варто звернутися до поліції.

Яка відповідальність передбачена за незаконне проникнення до житла

Стаття 162 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла. Зокрема, незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи може каратися штрафом від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років, пробаційним наглядом на строк до трьох років або обмеженням волі на той самий строк.

Однак сам факт приходу орендодавця без попередження ще не означає автоматичного вчинення кримінального правопорушення. Правову оцінку дають з урахуванням обставин, наявності згоди мешканців, умов договору та інших доказів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що податок на оренду житла в Україні знизили до 10%. Нові правила передбачають зменшення ставки ПДФО для власників нерухомості за визначених законом умов. Це впливає на суму доходу, яку господарі квартир можуть залишити після сплати податків.

Також Новини.LIVE писали, хто зможе орендувати державне житло на 30 років із правом подальшого викупу. Така можливість передбачена для громадян, які проживають у відповідному державному або комунальному помешканні щонайменше 10 років. Водночас соціальне житло не підпадає під цей механізм.