Головна Ринок нерухомості Купівля землі в Україні — як знайти вільну ділянку у 2026 році

Купівля землі в Україні — як знайти вільну ділянку у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 17:05
Як знайти вільну земельну ділянку для купівлі в Україні у 2026 році — покрокова інструкція
Зимове поле. Фото: Freepik

Попри всі юридичні колізії та виклики останніх років, право українців на безоплатну приватизацію землі залишається в силі. Проте сьогодні це вже не просто заповнення заявки, а справжнє випробування на терплячість. 

Основна проблема, з якою стикаються кандидати на ділянку, — інформаційна "сліпота", наголошує юрист Максим Боярчуков  у коментарі "24 Каналу".

Читайте також:

Де шукати вільну землю в Україні

Практика показує, що сподіватися на державні органи в питанні пошуку не варто — вони лише фіксують ваші знахідки. Юрист підкреслює, що процес пошуку залишається максимально аналоговим і потребує власної ініціативи.

"В Україні не передбачено сервісу, який автоматично показує вільні земельні ділянки, тому пошук і надалі відбувається вручну", — пояснює експерт.

Головним помічником у цій справі залишається Публічна кадастрова карта (ПКК). Хоча під час воєнного стану доступ до неї періодично обмежується з міркувань безпеки, вона все одно є фундаментом для аналізу. 

За словами Боярчукова, ПКК — це фактично дзеркало земельних ресурсів країни, але дивитися в нього треба вміти.

Як користуватися публічною кадастровою картою

Щоб не витрачати час на територію, яка вже комусь належить (або належить громаді лише на папері), варто використовувати кілька фільтрів на порталі ПКК. 

По-перше, максимально масштабуйте конкретну область. По-друге, обов’язково перевіряйте шари, що стосуються розпорядження сільськогосподарськими землями та природоохоронних зон.

Якщо ви бачите "білу пляму" — територію, яка не має кадастрового номера — це ваш потенційний шанс. Але тут і криється головний ризик.

"Публічна кадастрова карта — це вебпортал, де оприлюднюються відомості про всі землі в межах України, але пошук на ньому потребує власних зусиль", — нагадує Боярчуков.

Переваги та ризики самостійного пошуку ділянки

Самостійний пошук через монітор — це лише 30% успіху. Часто буває так: ділянка на карті виглядає вільною, але насправді вона вже перебуває в оренді або власність на неї оформили ще до створення електронного реєстру.

Якщо ви хочете залізобетонних аргументів, краще йти офіційним шляхом — надсилати запити до місцевих рад чи Держгеокадастру. 

"Цей шлях надійніший, але потребує професійного супроводу, адже процес може перетворитися на складний квест. Без юридичної допомоги заявник ризикує зіткнутися з бездіяльністю або відмовами, які доведеться оскаржувати", — наголошує Боярчуков.

Юрист підкреслює, що ця процедура є платною, довгою, але вона й надійніше. експерт застерігає, що без розуміння бюрократичних нюансів процедура може швидко зайти у глухий кут.

Раніше ми розповідали, скільки гектарів має право отримати українець. А також, що треба врахувати перед продажем земельної ділянки.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
