До якого року можна оформити право власності на землю в Україні

Питання оформлення права власності на землю для багатьох українців залишалося відкритим роками. Війна, окупація територій і вимушений виїзд за кордон фактично позбавили частину власників можливості вчасно завершити процедури.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства пояснили, скільки часу є для оформлення права власності на паї.

До якого року можна оформити невитребуваний пай

Завдяки Закону №3993-IX, дедлайн посунули на три роки. Тепер власники паїв або їхні спадкоємці мають час до 1 січня 2028 року.

Парламент вніс зміни до ч. 4 ст. 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".

"У разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від її одержання", — сказано у законі.

Тобто, якщо до цього часу не отримати витяг про право власності, земля офіційно вважатиметься відмовною.

Кого стосується продовження строків оформлення землі

Ці додаткові три роки — справжній порятунок для тих, хто:

Має на руках старий сертифікат на пай, але так і не отримав нормальних документів. Знає, де його частка, але вона досі не виділена "в натурі" (немає конкретних меж та кадастрового номера). Успадкував землю, але через війну чи бюрократію не встиг завершити переоформлення.

Згідно із законом, невитребуваною вважається та частка, на яку немає належного документа або яка не зафіксована на місцевості.

Як оформити право власності на пай до 2028 року

Щоб не втратити землю, власнику або спадкоємцю необхідно пройти стандартну процедуру, яка включає:

замовлення документації . Зверніться до землевпорядників, щоб вони розробили проєкт щодо відведення ділянки;

. Зверніться до землевпорядників, щоб вони розробили проєкт щодо відведення ділянки; отримання кадастрового номеру . Ділянка має з’явитися в Державному земельному кадастрі (ДЗК);

. Ділянка має з’явитися в Державному земельному кадастрі (ДЗК); реєстрацію права власності. Фінальний крок — похід до нотаріуса або в ЦНАП, щоб дані про вас як власника внесли до Реєстру речових прав.

Раніше ми розповідали, що треба робити насліднику, який отримав пай у спадщину, але не знав про це. А також, хто має право на пролонгацію договору оренди землі.