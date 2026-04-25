Цвета на кухне Риз Уизерспун: какая палитра не выйдет из моды (видео)

Цвета на кухне Риз Уизерспун: какая палитра не выйдет из моды (видео)

Дата публикации 25 апреля 2026 17:05
Кухня Риз Уизерспун: актриса доказала, что классическое сочетание цветов снова в моде (видео)
Фото: Reuters, reesewitherspoon/Instagram. Коллаж: Новости.LIVE

Создание идеальной кухни — это всегда поиск баланса между практичностью и эстетикой, которая не надоест через год. Пространство Риз Уизерспун снова привлекло внимание — на этот раз не интерьером в целом, а цветами. На первый взгляд все просто: белый и голубой. Но именно в деталях эта комбинация выглядит по-новому и совсем не банально.

Такой подход уже называют одним из самых стабильных трендов 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн кухни в светлых тонах

Основа пространства Риз — это многослойность белого. Здесь нет "больничной" стерильности, потому что актриса соединила белоснежные стены, мраморные столешницы и кремовые фасады шкафов. Такой подход делает помещение светлым даже в пасмурный день, а различные оттенки добавляют объема.

"Сочетание нежно-голубого цвета и изогнутых линий шкафов создает мягкий образ, где четкие линии гармонируют со встроенными зонами хранения", — отмечает дизайнер Эшли Галлион.

Главной "звездой" интерьера стала нежно-голубая плитка над раковиной. Она работает как зеркало, отражая свет из окна и создавая эффект глубины. Это не просто декор, а способ наполнить кухню атмосферой спокойствия.

"Белый и светло-голубой — это вечная комбинация и выгодная инвестиция для тех, кто любит цвет, но боится, что он быстро выйдет из моды. Это выглядит свежо, но не мгновенно", — подчеркивает дизайнер Шелаг Конвей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современные идеи для обновления кухни

Чтобы повторить такой стиль, не обязательно сносить стены. Достаточно добавить стеклянные дверцы в верхние шкафы или заменить фартук на плитку с глянцевым финишем. Важно также помнить о деталях: Риз добавила высокое зеленое растение на подоконник, что мгновенно "оживило" пространство.

"Использование голубого цвета в плитке создает эффект погружения, размывая границы между поверхностью и атмосферой комнаты", — советует Эшли Галлион.

Чтобы бело-голубая гамма не казалась слишком холодной, профессионалы советуют добавлять натуральное дерево. Это могут быть стулья, деревянные доски или декор в морском стиле. Дизайнеры уверены, что именно природные текстуры "приземляют" такой интерьер.

"Этой палитре нужны элементы природы, чтобы она выглядела завершенной — деревянный пол или современные светильники из бумаги", — говорит Шелаг Конвей.

В итоге такая кухня выглядит сдержанно, дорого и актуально независимо от трендов.

Как сообщали Новини.LIVE, кухня — это уже не просто рабочая площадка, а уютный уголок для восстановления внутреннего баланса. В 2026 году на смену холодному минимализму пришла эстетика "тихой природы", которая дарит ощущение спокойствия и органичности. Именно этот тренд на максимально естественный интерьер идеально воплотила в своем пространстве супермодель Лара Стоун.

Также Новини.LIVE рассказывали, что раньше светлая кухня казалась безальтернативной классикой, но в 2026 году дизайнеры все чаще выбирают насыщенные и уютные палитры. Интерьер Сабрины Карпентер стал прекрасным доказательством того, что нестандартные цветовые дуэты могут выглядеть по-настоящему изысканно и актуально.

зарубежные звезды Дизайн кухня
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
