Україна
Відновлення житла після обстрілу Росії — як отримати компенсацію

Відновлення житла після обстрілу Росії — як отримати компенсацію

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:32
Пошкоджене через обстріли РФ житло — як власнику оформити компенсацію у Дії
Люди біля пошкодженого будинку. Фото: Reuters

Масовані обстріли в ніч на 3 лютого 2026 року знову призвели до пошкодження та знищення житла українців. Якщо ваша квартира або будинок постраждали, важливо діяти швидко та правильно. 

Від цього залежить можливість отримати державну компенсацію або житловий сертифікат у майбутньому, зазначають в "Дії".

Читайте також:

Компенсація за зруйноване житло через Дію

Основний інструмент відшкодування сьогодні це програма "єВідновлення". Вона дозволяє зафіксувати пошкодження та подати заяву онлайн без складних процедур. 

Звернутися можна як через застосунок "Дія", так і через ЦНАП, якщо немає доступу до цифрових сервісів.

Алгоритм простий, але важливий. Спочатку ви фіксуєте сам факт пошкоджень у Дії, потім подаєте офіційну заяву на отримання допомоги. Далі залишається чекати на рішення комісії. 

Залежно від того, наскільки сильно постраждав будинок, ви отримаєте або гроші на ремонт, або житловий сертифікат. Останній дозволяє купити нову квартиру чи дім як у новобудові, так і на вторинці.

Міжнародний реєстр збитків у Гаазі

Окремо варто подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Це важливий крок для майбутніх міжнародних компенсацій.

Міжнародний реєстр охоплює значно ширше коло випадків, зокрема:

  • пошкодження нежитлових приміщень (комерційної нерухомості);
  • втрату житла на окупованих територіях;
  • компенсації за поранення або загибель близьких.

Чому важливо подати всі заяви вчасно

Фіксація збитків одразу після обстрілу спрощує перевірки та зменшує ризик відмови. Коли комісія прийде на огляд, у вас уже мають бути фото, відео та подані цифрові заявки. Це знімає зайві питання і пришвидшує розгляд. 

Навіть якщо ви не плануєте ремонт прямо зараз, створення правового підґрунтя для компенсації — це те, що варто зробити в першу чергу.

Раніше ми розповідали, коли саме працюють кожен з механізмів — житловий ваучер та єВідновлення. А також, чому не всі українці можуть отримати сертифікати на житло

Дія обстріли компенсація єВідновлення житловий ваучер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
