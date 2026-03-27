Выплаты за разрушенное неприватизированное жилье: Раде предлагают изменения

Поврежденный после обстрела дом в Харькове. Фото: ГСЧС/Facebook

Жители неприватизированного жилья в Украине остаются в уязвимом положении. Формально они не собственники, а только наниматели, поэтому не имеют доступа к компенсациям за разрушенное жилье. Это создает ситуацию, когда люди теряют дом без права на возмещение.

В то же время, государство уже готовит изменения, которые могут исправить этот дисбаланс, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое".

Кто имеет право на выплаты по єВідновленню

Программа "єВідновлення" работает только для подтвержденных владельцев. Ключевое условие — наличие записи в Государственном реестре вещных прав. Если жилье не было приватизировано, подать заявку невозможно, даже если здание полностью разрушено.

И здесь возникает главная проблема: по действующему законодательству, если дом стал аварийным или непригодным для жизни (что и происходит после обстрелов), приватизировать квартиру в нем невозможно. Выходит замкнутый круг: жилье разрушено, приватизировать его нельзя, а значит, и получить сертификат на новый дом тоже.

Предложение от правительства

Новый законопроект №15088 предлагает сделать исключение для жилья, уничтоженного или поврежденного из-за войны.

Если есть акт обследования, такая квартира будет разрешена приватизировать даже в разрушенном состоянии. Это ключевое изменение, которое открывает доступ к компенсациям.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, алгоритм действий для жителей будет следующим. Сначала следует зафиксировать сам факт разрушения и получить соответствующий акт. С этим документом человек идет в орган приватизации, оформляет право собственности и обязательно регистрирует его в реестре.

Только после того, как в системе появится запись, что вы владелец, открывается возможность подать заявку в Дії.

Кто все равно останется без компенсации

Даже с новыми правками, приватизация не будет тотальной. Под запретом останутся:

Служебные квартиры и жилье в военных городках. Помещения расположены на территории предприятий или в заповедных зонах. Недвижимость, находящаяся в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях (до момента их освобождения и безопасного доступа).

Пока закон не принят, наниматели остаются без компенсационного механизма. Волонтеры советуют хранить все документы о проживании и фиксировать факт разрушения. Если примут изменения, это позволит быстрее пройти процедуру и получить помощь.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина радикально пересматривает жилищную политику, отказываясь от привычной практики массовой приватизации квадратных метров в пользу современных форматов обеспечения жильями. Хотя для отдельных категорий граждан льготы сохранятся, большинству придется привыкать к новым государственным инструментам, пришедшим на смену устаревшим советским механизмам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что приватизация жилья в Украине сопровождается бюрократическими трудностями, из-за которых многие заявления отклоняются из-за мелких ошибок. Большинство владельцев выявляют неточности уже на этапе подачи, что часто растягивает оформление документов на долгие месяцы или годы.

Часто задаваемые вопросы

Когда приходят деньги по сертификату за разрушенное жилье?

Деньги не зачисляются на вашу карту. После выбора недвижимости и бронирования средств в "Дії" вы подписываете соглашение у нотариуса. Государство перечисляет оплату напрямую продавцу в течение 5 рабочих дней после оформления сделки. Забронированные средства действительны 30 дней — за это время нужно успеть заключить договор.

Кто вносит данные в реестр поврежденного имущества?

Первоначальную информацию подает владелец через приложение "Дія" или лично в ЦПАУ, или у нотариуса. После этого специальная комиссия при местных властях проводит обследование объекта, верифицирует повреждения и вносит окончательный акт в Реестр. Именно эти данные становятся основанием для начисления компенсаций по программе "єВідновлення".