Компенсации за разрушенное жилье на ВОТ: в Раде разрабатывают новый механизм выплат

Деньги и разрушенный дом.

Украинская власть ищет новые решения для поддержки людей, которые потеряли жилье из-за войны или не имеют к нему доступа на оккупированных территориях. Действующая система компенсаций работает ограниченно и не охватывает значительную часть пострадавших. Именно поэтому в Верховной Раде обсуждают новый механизм, который должен изменить подход к выплатам.

Речь идет не только о разрушенных домах, но и о жилье, которое формально существует, но фактически потеряно для владельцев, заявил руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE.

Компенсации за жилье на ВОТ

Главная преграда для многих — это устаревшие требования к оценке разрушений. Согласно действующему постановлению №815, чтобы жилье признали разрушенным, оно должно быть повреждено на 80% и более. Однако на практике, особенно в многоэтажках, конструктивные элементы могут оставаться целыми, хотя внутри все выгорело дотла.

"Самая главная социальная проблема на сегодня — это компенсация за разрушенное имущество, это дистанционное обследование... Мы понимаем, что ни одно здание в Купянске не пригодно для проживания. Но юридический статус дается, когда 80% и более разрушений — и, к сожалению, большинство людей получают отказ", — говорит Андрющенко.

Но проблема не только в разрушениях, но и в физической невозможности жить в собственном доме. Даже если стены уцелели, но город находится в зоне постоянных обстрелов или под оккупацией, человек фактически остается без крыши над головой. Чтобы развязать этот узел, предлагается ввести статус "территории, непригодной для проживания".

По мнению Андрющенко, это позволит людям автоматически отказываться от прав на имущество в пользу государства и получать взамен жилищный сертификат для покупки квартиры в безопасном регионе.

Жилищный сертификат вместо имущества в оккупации

В свою очередь народный депутат Владимир Крейденко предлагает еще более радикальный и справедливый шаг: распространить компенсации даже на те дома, которые уцелели, но находятся под контролем врага. Ведь владельцы все равно не имеют доступа к своей собственности и вынуждены арендовать жилье на подконтрольной территории.

"Должен быть разработан механизм, чтобы люди могли отказываться в сторону государства от своего имущества, получать сертификат и компенсацию. Потому что они выехали, а все имущество, все вещи остались на оккупированной территории. Они также находятся в трудных положениях", — комментирует ситуацию Крейденко.

Сейчас инициаторы изменений активно работают с Кабинетом министров и Верховной Радой, чтобы превратить эти предложения в реальные законы.

Ожидается, что новый алгоритм значительно уменьшит количество отказов, которых, например, только в Купянской громаде уже зафиксировано более 700.

Как сообщали Новини.LIVE, для получения выплаты по программе "єВідновлення" ключевым шагом является официальное установление масштабов повреждений вашей недвижимости. Именно этот показатель определяет формат поддержки: от прямой денежной помощи на ремонтные работы до выдачи сертификата на покупку или строительство нового дома.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за отсутствия права собственности на неприватизированные дома украинцы фактически лишены доступа к государственным компенсациям в случае их разрушения. Поскольку жители юридически считаются только нанимателями, потеря жилья превращается в безвозвратную катастрофу без шансов на законное возмещение.