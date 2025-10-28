Кому належить земля від паркану до дороги — норми у 2025 році

Ділянка, відгороджена парканом. Фото: Pexels

Тема прилеглої до приватного будинку території викликає багато запитань у власників. Більшість вважає, що земля від їхнього паркану до дороги автоматично належить їм. Але чи так це насправді? У 2025 році це питання стало ще актуальнішим.

Багато господарів переконані, що якщо вони доглядають землю за своїм парканом — косять траву, садять квіти чи кладуть плитку — то вона автоматично належить їм. Але з юридичного боку це не так.

Як визначають межі приватної ділянки

Межі кожної земельної ділянки фіксуються у Державному земельному кадастрі. Якщо територія за парканом не входить до кадастрового плану, вона не належить власнику. Це підтверджує стаття 377 Цивільного кодексу України, яка зобов’язує чітко визначати межі земельної ділянки та погоджувати їх з фактичним розташуванням будівель.

Також діють місцеві будівельні норми, які встановлюють мінімальні відстані від паркану до дороги, зелених зон або тротуарів. Порушення цих норм може стати підставою для штрафу або вимоги прибрати незаконно встановлені об’єкти.

Кому належить територія за парканом

У більшості населених пунктів смуга землі між приватною ділянкою та дорогою вважається комунальною власністю. Вона може належати:

територіальній громаді;

місцевій раді (сільській, селищній або міській);

державі — якщо дорога перебуває у державній власності.

"Фактично ця територія — зона загального користування, яка не може бути продана чи приватизована без спеціального рішення місцевої влади. Тобто, навіть якщо ви її доглядаєте, юридично вона не є вашою", — наголошують в "Експерт ЗемГрупп".

Хто має прибирати територію біля паркану

Попри те, що земля за межами ділянки не належить господарю, саме він відповідає за її стан. Згідно з Правилами благоустрою населених пунктів, затвердженими громадами, власник або користувач будинку зобов’язаний:

підтримувати чистоту;

не захаращувати територію відходами;

косити траву й не допускати заростання;

не створювати стихійних звалищ чи стоків.

У 2025 році місцеві ради посилили контроль за дотриманням цих правил. За порушення накладають штрафи від 340 до 1 700 гривень, залежно від рішення громади та обставин.

Поради власникам будинків

Дізнайтесь межі ділянки. Перевірте кадастрові документи, щоб уникнути конфліктів. Уточніть місцеві правила. Кожна громада має свої норми благоустрою — зверніться до сільради чи ОТГ. Доглядайте за територією. Регулярне прибирання та косіння трави вбережуть від штрафів. Співпрацюйте з сусідами. Якщо прилегла територія спільна, домовтесь про чергування прибирання.

Як повідомлялось, прагнення кожного землевласника до спокою та відсутності конфліктів на своїй ділянці часто руйнується через суперечки щодо межі. Неузгоджені паркани чи звинувачення в "захопленні" кількох сантиметрів перетворюють спільну межу на лінію напруги, яка може стати причиною багаторічних сварок.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій мають законне право на отримання безоплатної землі від держави. Але зараз реалізація цієї процедури фактично призупинена через воєнний стан. Важливо, що відповідна правова база залишається чинною, тож УБД зможуть знову скористатися своїм правом, щойно обмеження будуть скасовані.