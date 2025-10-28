Видео
Дата публикации 28 октября 2025 14:32
обновлено: 09:26
Кому принадлежит земля от забора до дороги — нормы в 2025 году
Участок, отгороженный забором. Фото: Pexels

Тема прилегающей к частному дому территории вызывает много вопросов у владельцев. Большинство считает, что земля от их забора до дороги автоматически принадлежит им. Но так ли это на самом деле? В 2025 году этот вопрос стал еще более актуальным.

Многие хозяева убеждены, что если они ухаживают за землей за своим забором — косят траву, сажают цветы или кладут плитку — то она автоматически принадлежит им. Но с юридической точки зрения это не так.

Читайте также:

Как определяют границы частного участка

Границы каждого земельного участка фиксируются в Государственном земельном кадастре. Если территория за забором не входит в кадастровый план, она не принадлежит владельцу. Это подтверждает статья 377 Гражданского кодекса Украины, которая обязывает четко определять границы земельного участка и согласовывать их с фактическим расположением зданий.

Также действуют местные строительные нормы, которые устанавливают минимальные расстояния от забора до дороги, зеленых зон или тротуаров. Нарушение этих норм может стать основанием для штрафа или требования убрать незаконно установленные объекты.

Кому принадлежит территория за забором

В большинстве населенных пунктов полоса земли между частным участком и дорогой считается коммунальной собственностью. Она может принадлежать:

  • территориальной общине;
  • местному совету (сельскому, поселковому или городскому);
  • государству — если дорога находится в государственной собственности.

"Фактически эта территория — зона общего пользования, которая не может быть продана или приватизирована без специального решения местных властей. То есть, даже если вы за ней ухаживаете, юридически она не является вашей", — отмечают в "Эксперт ЗемГрупп".

Кто должен убирать территорию возле забора

Несмотря на то, что земля за пределами участка не принадлежит хозяину, именно он отвечает за ее состояние. Согласно Правилам благоустройства населенных пунктов, утвержденными общинами, владелец или пользователь дома обязан:

  • поддерживать чистоту;
  • не загромождать территорию отходами;
  • косить траву и не допускать зарастания;
  • не создавать стихийных свалок или стоков.

В 2025 году местные советы усилили контроль за соблюдением этих правил. За нарушение накладывают штрафы от 340 до 1 700 гривен, в зависимости от решения общины и обстоятельств.

Советы владельцам домов

  1. Узнайте границы участка. Проверьте кадастровые документы, чтобы избежать конфликтов.
  2. Уточните местные правила. Каждая община имеет свои нормы благоустройства — обратитесь в сельсовет или ОТГ.
  3. Ухаживайте за территорией. Регулярная уборка и кошение травы уберегут от штрафов.
  4. Сотрудничайте с соседями. Если прилегающая территория общая, договоритесь о дежурстве уборки.

Как сообщалось, стремление каждого землевладельца к спокойствию и отсутствию конфликтов на своем участке часто разрушается из-за споров о границе. Несогласованные заборы или обвинения в "захвате" нескольких сантиметров превращают общую границу на линию напряжения, которая может стать причиной многолетних ссор.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий имеют законное право на получение бесплатной земли от государства. Но сейчас реализация этой процедуры фактически приостановлена из-за военного положения. Важно, что соответствующая правовая база остается в силе, поэтому УБД смогут снова воспользоваться своим правом, как только ограничения будут отменены.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
