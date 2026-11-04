Чоловік встановлює кондиціонер. Фото: magnific.com

Встановлення кондиціонера у квартирі здається звичайною побутовою справою, однак монтаж зовнішнього блока на стіні багатоквартирного будинку може потребувати погодження. Фасад належить до спільного майна співвласників, тому власнику варто заздалегідь з'ясувати правила встановлення обладнання, щоб не отримати вимогу демонтувати його та не витрачати гроші повторно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

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Чи можна встановити кондиціонер без дозволу ОСББ

Власник квартири має право облаштовувати житло для власних потреб, але це не означає, що він може без погодження змінювати спільні частини будинку. За законом, до спільного майна належать, зокрема, несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції багатоквартирного будинку.

Тому встановлення зовнішнього блока кондиціонера на фасаді варто попередньо узгодити з органом управління будинком. Якщо в будинку створене ОСББ, власнику потрібно звернутися до його правління та з'ясувати, чи є затверджені правила розміщення такого обладнання.

Водночас це не означає, що в кожному випадку потрібно особисто отримувати письмову згоду всіх сусідів. Питання користування спільним майном належить до компетенції зборів співвласників, а якщо створене ОСББ — рішення ухвалюють відповідно до законодавства про такі об'єднання та їхнього статуту.

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Коли для встановлення кондиціонера потрібне погодження

Найбільше уваги варто приділити ситуаціям, коли зовнішній блок кріплять безпосередньо до фасаду, прокладають комунікації через зовнішні стіни або змінюють зовнішній вигляд будівлі.

Перед монтажем власнику варто перевірити:

чи є в ОСББ або управителя затверджені правила встановлення кондиціонерів;

чи визначені місця для розміщення зовнішніх блоків;

чи потрібно погодити монтаж із правлінням або зборами співвласників;

чи не має будинок статусу пам'ятки архітектури або інших обмежень щодо фасаду;

чи не заважатиме обладнання сусідам через шум, вібрацію або стік конденсату.

У деяких містах також діють окремі правила утримання фасадів. Наприклад, у Луцьку встановлення кондиціонерів на фасадах багатоквартирних будинків допускається за умови погодження із суб'єктами управління будинком. Тому перед монтажем варто перевірити не лише загальнодержавні норми, а й місцеві вимоги.

Чи можуть змусити демонтувати кондиціонер

Проблеми можуть виникнути, якщо зовнішній блок встановили з порушенням правил користування спільним майном, без необхідного погодження або з пошкодженням фасаду. Також підставою для скарг можуть стати незручності для інших мешканців: наприклад, коли конденсат стікає на сусідський балкон або обладнання створює надмірний шум і вібрацію.

У такій ситуації сусіди можуть звернутися до ОСББ або управителя з проханням перевірити монтаж. Якщо порушення підтвердяться, власнику можуть запропонувати усунути їх або демонтувати обладнання.

Однак сама по собі незгода одного сусіда ще не означає, що кондиціонер потрібно знімати. Підстави для таких вимог мають залежати від конкретних обставин, чинних правил і документів, які регулюють користування фасадом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому власника квартири можуть змусити демонтувати балкон. Самовільні зміни зовнішнього вигляду багатоквартирного будинку можуть створити проблеми для власника. У деяких випадках доведеться не лише усувати порушення, а й витрачати гроші на демонтаж конструкцій.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто має платити за ремонт балкона, якщо він почав руйнуватися. Відповідальність за утримання балкона залежить від того, які саме його елементи потребують ремонту. Важливо розрізняти спільне майно будинку та конструкції, що належать до відповідальності власника квартири.