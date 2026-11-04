Мужчина устанавливает кондиционер. Фото: magnific.com

Установка кондиционера в квартире кажется обычным бытовым делом, однако монтаж наружного блока на стене многоквартирного дома может потребовать согласования. Фасад относится к общему имуществу совладельцев, поэтому владельцу стоит заранее выяснить правила установки оборудования, чтобы не получить требование демонтировать его и не тратить деньги повторно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Реклама

Можно ли установить кондиционер без разрешения ОСМД

Владелец квартиры имеет право обустраивать жилье для собственных нужд, но это не означает, что он может без согласования изменять общие части дома. Согласно закону, к общему имуществу относятся, в частности, несущие, ограждающие и несуще-ограждающие конструкции многоквартирного дома.

Поэтому установку наружного блока кондиционера на фасаде следует предварительно согласовать с органом управления домом. Если в доме создано ОСМД, владельцу необходимо обратиться к его правлению и выяснить, существуют ли утвержденные правила размещения такого оборудования.

В то же время это не означает, что в каждом случае необходимо лично получать письменное согласие всех соседей. Вопрос пользования общим имуществом относится к компетенции собрания совладельцев, а если создано ОСМД — решения принимаются в соответствии с законодательством о таких объединениях и их уставом.

Читайте также:

Когда для установки кондиционера требуется согласование

Наибольшее внимание следует уделить ситуациям, когда наружный блок крепится непосредственно к фасаду, прокладываются коммуникации через наружные стены или изменяется внешний вид здания.

Перед монтажом владельцу следует проверить:

есть ли у ОСМД или у управляющего утвержденные правила установки кондиционеров;

определены ли места для размещения наружных блоков;

требуется ли согласовать монтаж с правлением или собранием совладельцев;

не имеет ли дом статуса памятника архитектуры или других ограничений в отношении фасада;

не будет ли оборудование мешать соседям из-за шума, вибрации или стока конденсата.

В некоторых городах также действуют отдельные правила содержания фасадов. Например, в Луцке установка кондиционеров на фасадах многоквартирных домов допускается при условии согласования с органами управления домом. Поэтому перед монтажом стоит проверить не только общегосударственные нормы, но и местные требования.

Могут ли заставить демонтировать кондиционер

Проблемы могут возникнуть, если наружный блок установлен с нарушением правил пользования общим имуществом, без необходимого согласования или с повреждением фасада. Также поводом для жалоб могут стать неудобства для других жильцов: например, когда конденсат стекает на соседский балкон или оборудование создает чрезмерный шум и вибрацию.

В такой ситуации соседи могут обратиться в ОСМД или к управляющему с просьбой проверить монтаж. Если нарушения подтвердятся, владельцу могут предложить устранить их или демонтировать оборудование.

Однако само по себе несогласие одного соседа еще не означает, что кондиционер нужно снимать. Основания для таких требований должны зависеть от конкретных обстоятельств, действующих правил и документов, регулирующих пользование фасадом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему владельца квартиры могут заставить демонтировать балкон. Самовольные изменения внешнего вида многоквартирного дома могут создать проблемы для владельца. В некоторых случаях придется не только устранять нарушения, но и тратить деньги на демонтаж конструкций.

Также Новини.LIVE сообщали, кто должен платить за ремонт балкона, если он начал разрушаться. Ответственность за содержание балкона зависит от того, какие именно его элементы требуют ремонта. Важно различать общее имущество дома и конструкции, относящиеся к ответственности владельца квартиры.