Оренда будинку, що перебуває у спільній власності — як узаконити свою частку

Виділення частки майна спільної сумісної власності у суді. Фото: Pexels

Далеко не завжди нерухомість належить одній людині. Мати законну частину у будинку можуть двоє і більше осіб, і вони всі мають право там проживати. Проте розпоряджатися нерухомістю, зокрема, здати в оренду, можуть тільки спільно або за взаємною згодою.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на частину 4 статті 355 Цивільного кодексу України (ЦКУ) право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.

Що є спільною власністю на майно

Згідно зі статтею 355 ЦКУ, спільна власність на майно є спільною частковою власністю осіб, крім випадків, коли законом або договором передбачене виникнення право спільної сумісної власності, тобто встановлена презумпція, відповідно до якої спільна власність у випадку її виникнення передбачається спільною частковою власністю.

Для спільної часткової власності притаманно, що кожному власнику належить певний розмір частки в праві власності на спільну річ.

Зокрема, співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.

Виділення частки спільного майна в натурі

Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.

Співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Відповідно до частини другої статті 183 Цивільного Кодексу України, якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.

Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою.

При виділі частки з майна, що є у спільній частковій власності укладається в письмовій формі договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна, який підлягає нотаріальному посвідченню.

У разі недосягнення згоди про спосіб і умови виділу у натурі частки із спільного майна учасник спільної часткової власності вправі звернутися з відповідним позовом до суду.

Таким чином, співвласник має право розпоряджатися (здавати в оренду) тільки свою частку у спільному майні.

Спввласнику необхідно виокремити свою частку у спільному майні. Для цього слід укласти договір та посвідчити його в нотаріуса, або ж звернутися до суду. Договір чи рішення суду дає законне право розпоряджатися своєю частиною квартири чи будинку.

Чи можна продати свою частку без згоди інших співвласників

Як повідомив Новини.LIVE юрист Олег Козляк, продаж частки у спільній частковій власності допускається без згоди інших співвласників, але закон надає їм переважне право купівлі.

"Перед продажем власник зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про свій намір продати частку та вказати ціну і умови угоди. Якщо співвласники не скористаються своїм правом протягом визначеного строку (зазвичай один місяць), частка може бути продана третій особі", — пояснив Козляк.

Експерт підкреслив, що дуже важливо, щоб умови продажу третій особі не були вигіднішими за ті, що пропонуються співвласникам.

