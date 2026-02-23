Аренда дома, находящегося в общей собственности — как сделать по закону

Выделение доли имущества общей совместной собственности в суде. Фото: Pexels

Далеко не всегда недвижимость принадлежит одному человеку. Иметь законную часть в доме могут двое и более лиц, и они все имеют право там проживать. Однако распоряжаться недвижимостью, в частности, сдать в аренду, могут только совместно или по взаимному согласию.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на часть 4 статьи 355 Гражданского кодекса Украины (ГКУ), право общей долевой собственности осуществляется совладельцами по их согласию.

Что является общей собственностью на имущество

Согласно статье 355 ГКУ, общая собственность на имущество является общей долевой собственностью лиц, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрено возникновение права общей совместной собственности, то есть установлена презумпция, согласно которой общая собственность в случае ее возникновения предполагается общей долевой собственностью.

Для общей долевой собственности присуще, что каждому собственнику принадлежит определенный размер доли в праве собственности на общую вещь.

В частности, совладельцы могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, являющимся их общей долевой собственностью.

Выделение доли общего имущества в натуре

Каждый из совладельцев имеет право на предоставление ему во владение и пользование той части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле в праве общей долевой собственности.

Совладелец имеет право на выдел в натуре доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности.

Согласно части второй статьи 183 Гражданского Кодекса Украины, если выдел в натуре доли из общего имущества не допускается по закону или является невозможным, совладелец, желающий выдела, имеет право на получение от других совладельцев денежной или иной материальной компенсации стоимости его доли.

Компенсация совладельцу может быть предоставлена лишь с его согласия.

При выделении доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности заключается в письменной форме договор о выделении в натуре доли из недвижимого общего имущества, который подлежит нотариальному удостоверению.

В случае недостижения согласия о способе и условиях выдела в натуре доли из общего имущества участник общей долевой собственности вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

Таким образом, совладелец имеет право распоряжаться (сдавать в аренду) только свою долю в общем имуществе.

Совладельцу необходимо выделить свою долю в общем имуществе. Для этого следует заключить договор и удостоверить его у нотариуса, или же обратиться в суд. Договор или решение суда дает законное право распоряжаться своей частью квартиры или дома.

Можно ли продать свою долю без согласия других совладельцев

Как сообщил Новини.LIVE юрист Олег Козляк, продажа доли в общей долевой собственности допускается без согласия других совладельцев, но закон предоставляет им преимущественное право покупки.

"Перед продажей собственник обязан письменно уведомить других совладельцев о своем намерении продать долю и указать цену и условия сделки. Если совладельцы не воспользуются своим правом в течение определенного срока (обычно один месяц), доля может быть продана третьему лицу", — пояснил Козляк.

Эксперт подчеркнул, что очень важно, чтобы условия продажи третьему лицу не были выгоднее тех, что предлагаются совладельцам.

