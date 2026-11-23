Fairmont Grand Hotel. Фото: Booking.com

Гостиничный номер площадью 220 квадратных метров, отдельная столовая на восемь гостей, кабинет с деревянной отделкой и гардеробная с кедровыми шкафами — это не описание частного поместья, а один из люксов киевского Fairmont Grand Hotel Kyiv. В предыдущих обзорах его стоимость оценивалась примерно в 360 000 грн за ночь, а среди гостей отеля была принцесса Монако.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Booking.com

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Гостиничный номер размером с большую квартиру

Самый большой люкс Fairmont Grand Hotel Kyiv называется Royal Suite King NS City. Согласно информации на сайте Booking.com, его площадь составляет 220 кв. м — это значительно больше, чем площадь многих стандартных городских квартир.

Большая двуспальная кровать. Фото: Booking.com

Гостиная в номере. Фото: Booking.com

Столовая в номере. Фото: Booking.com

Ванная комната. Фото: Booking.com 1 / 4







Пространство разделено на несколько отдельных зон. Здесь есть мраморное фойе, кабинет с деревянной отделкой, главная спальня и отдельная столовая, где могут разместиться восемь гостей. Для личных вещей предусмотрена просторная гардеробная с кедровыми шкафами, а в ванной комнате достаточно места для полноценной частной зоны отдыха.

В номере установлена большая двуспальная кровать, а максимальное количество гостей — трое. То есть пространство рассчитано не на большую компанию туристов, а на частное проживание с отдельными зонами для работы, отдыха и приема гостей.

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Сколько стоит такой уровень роскоши

В обзорах самых дорогих отелей Украины, опубликованных около семи лет назад, стоимость проживания в этом люксе оценивалась примерно в 360 000 грн за ночь. Это историческая сумма, а не подтвержденный тариф на 2026 год.

В настоящее время цена зависит от даты заезда, доступности номера и условий бронирования. Актуальную стоимость Royal Suite King NS City необходимо уточнять непосредственно в системе Fairmont или Accor.

Принцесса Монако среди гостей киевского отеля

Fairmont Grand Hotel Kyiv принимал и известных международных гостей. В начале июня 2012 года здесь останавливалась принцесса Монако Стефания вместе с дочерью Полин Дюкре.

Они приехали в Киев не на обычный туристический отдых. Целью визита был поиск молодых цирковых артистов для Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит самая дорогая и самая необычная недвижимость Великобритании. На рынке предлагаются не только роскошные поместья и старинные замки, но и бывшие маяки, крошечные коттеджи и целые острова. Цены на такие объекты могут достигать сотен миллионов фунтов стерлингов.

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