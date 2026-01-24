Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Короткострокові інвестиції у житло в Україні — чи можна заробити

Короткострокові інвестиції у житло в Україні — чи можна заробити

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 09:15
Чи можливо швидко заробити на нерухомості в Україні — реальність у 2026 році
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році український ринок нерухомості продовжує працювати в умовах війни, міграційних змін та економічної нестабільності. Багато хто досі шукає, куди вкласти "зайві" гроші, щоб отримати прибуток вже через рік-два. Але давайте чесно: часи легких заробітків на перепродажі квартир минули. 

Як наголосив фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, зараз це гра для тих, хто вміє рахувати кожен відсоток і розуміє ризики.

Реклама
Читайте також:

Чи реально заробити на коротких інвестиціях

Іванчук зазначає, що можливість отримати прибуток існує, однак вона не є гарантованою. 

"Традиційні сценарії купівлі для перепродажу або оренди працюють і сьогодні, але прибутковість може суттєво відрізнятися залежно від ринку та моменту входу", — каже експерт.

Зараз не можна просто купити "будь-яку новобудову". Треба дивитися на те, чи не перетвориться об'єкт на довгобуд, чи є там поблизу метро (яке працює як укриття) і наскільки адекватний забудовник у плані термінів.

Житлова та комерційні нерухомість у великих містах

У мегаполісах типу Києва чи Львова попит тримається завдяки внутрішній міграції.

"Перевага таких інвестицій у високій ліквідності та широкому колі потенційних покупців або орендарів", — пояснює Іванчук.

Але зайти в такий проєкт дорого, а конкуренція — шалена. Цікаво, що зараз "вистрілюють" зовсім не квартири. Бізнес активно шукає місце, де зберігати товар. 

"Через постійні атаки окупантів бізнес гостро відчуває дефіцит складських площ. Саме цей сегмент може стати перспективним для швидкого заробітку", — підкреслює аналітик. 

Якщо у вас є можливість вкластися в невеликий складський хаб — це може бути куди вигідніше за "одиничку" на околиці.

Яка нерухомість не підходить для швидкого заробітку

Якщо ви плануєте вийти з інвестиції за рік-два, забудьте про "котловани" без гарантій. Ризики заморозки будівництва зараз надто високі. Також експерт радить триматися подалі від маленьких містечок, де немає роботи, та об’єктів у прифронтових зонах, де безпекова ситуація змінюється щотижня.

"Середня прибутковість тут інколи перевищує житловий сегмент, але ризик простою також вищий", — додає Іванчук, говорячи про комерційну нерухомість.

Таким чином заробити на короткому горизонті в Україні у 2026 році можна, але це вже не пасивний дохід, а повноцінна робота з аналізом ризиків. 

Раніше ми розповідали, яку нерухомість власникам краще продати відразу. А також, які податки треба заплатити під час угод з житлом.

нерухомість гроші будинок квартира інвестиції
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації