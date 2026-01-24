Чи можливо швидко заробити на нерухомості в Україні — реальність у 2026 році

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році український ринок нерухомості продовжує працювати в умовах війни, міграційних змін та економічної нестабільності. Багато хто досі шукає, куди вкласти "зайві" гроші, щоб отримати прибуток вже через рік-два. Але давайте чесно: часи легких заробітків на перепродажі квартир минули.

Як наголосив фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, зараз це гра для тих, хто вміє рахувати кожен відсоток і розуміє ризики.

Реклама

Читайте також:

Чи реально заробити на коротких інвестиціях

Іванчук зазначає, що можливість отримати прибуток існує, однак вона не є гарантованою.

"Традиційні сценарії купівлі для перепродажу або оренди працюють і сьогодні, але прибутковість може суттєво відрізнятися залежно від ринку та моменту входу", — каже експерт.

Зараз не можна просто купити "будь-яку новобудову". Треба дивитися на те, чи не перетвориться об'єкт на довгобуд, чи є там поблизу метро (яке працює як укриття) і наскільки адекватний забудовник у плані термінів.

Житлова та комерційні нерухомість у великих містах

У мегаполісах типу Києва чи Львова попит тримається завдяки внутрішній міграції.

"Перевага таких інвестицій у високій ліквідності та широкому колі потенційних покупців або орендарів", — пояснює Іванчук.

Але зайти в такий проєкт дорого, а конкуренція — шалена. Цікаво, що зараз "вистрілюють" зовсім не квартири. Бізнес активно шукає місце, де зберігати товар.

"Через постійні атаки окупантів бізнес гостро відчуває дефіцит складських площ. Саме цей сегмент може стати перспективним для швидкого заробітку", — підкреслює аналітик.

Якщо у вас є можливість вкластися в невеликий складський хаб — це може бути куди вигідніше за "одиничку" на околиці.

Яка нерухомість не підходить для швидкого заробітку

Якщо ви плануєте вийти з інвестиції за рік-два, забудьте про "котловани" без гарантій. Ризики заморозки будівництва зараз надто високі. Також експерт радить триматися подалі від маленьких містечок, де немає роботи, та об’єктів у прифронтових зонах, де безпекова ситуація змінюється щотижня.

"Середня прибутковість тут інколи перевищує житловий сегмент, але ризик простою також вищий", — додає Іванчук, говорячи про комерційну нерухомість.

Таким чином заробити на короткому горизонті в Україні у 2026 році можна, але це вже не пасивний дохід, а повноцінна робота з аналізом ризиків.

Раніше ми розповідали, яку нерухомість власникам краще продати відразу. А також, які податки треба заплатити під час угод з житлом.