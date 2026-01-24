Возможно ли быстро заработать на недвижимости в Украине — реальность в 2026 году

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинский рынок недвижимости продолжает работать в условиях войны, миграционных изменений и экономической нестабильности. Многие до сих пор ищут, куда вложить "лишние" деньги, чтобы получить прибыль уже через год-два. Но давайте честно: времена легких заработков на перепродаже квартир прошли.

Как отметил финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, сейчас это игра для тех, кто умеет считать каждый процент и понимает риски.

Реально ли заработать на коротких инвестициях

Иванчук отмечает, что возможность получить прибыль существует, однако она не является гарантированной.

"Традиционные сценарии покупки для перепродажи или аренды работают и сегодня, но доходность может существенно отличаться в зависимости от рынка и момента входа", — говорит эксперт.

Сейчас нельзя просто купить "любую новостройку". Надо смотреть на то, не превратится ли объект в долгострой, есть ли там поблизости метро (которое работает как укрытие) и насколько адекватен застройщик в плане сроков.

Жилая и коммерческая недвижимость в крупных городах

В мегаполисах типа Киева или Львова спрос держится благодаря внутренней миграции.

"Преимущество таких инвестиций в высокой ликвидности и широком круге потенциальных покупателей или арендаторов", — объясняет Иванчук.

Но зайти в такой проект дорого, а конкуренция — бешеная. Интересно, что сейчас "выстреливают" вовсе не квартиры. Бизнес активно ищет место, где хранить товар.

"Из-за постоянных атак оккупантов бизнес остро ощущает дефицит складских площадей. Именно этот сегмент может стать перспективным для быстрого заработка", — подчеркивает аналитик.

Если у вас есть возможность вложиться в небольшой складской хаб — это может быть куда выгоднее "единички" на окраине.

Какая недвижимость не подходит для быстрого заработка

Если вы планируете выйти из инвестиции за год-два, забудьте о "котлованах" без гарантий. Риски заморозки строительства сейчас слишком высоки. Также эксперт советует держаться подальше от маленьких городков, где нет работы, и объектов в прифронтовых зонах, где ситуация с безопасностью меняется каждую неделю.

"Средняя доходность здесь иногда превышает жилой сегмент, но риск простоя также выше", — добавляет Иванчук, говоря о коммерческой недвижимости.

Таким образом заработать на коротком горизонте в Украине в 2026 году можно, но это уже не пассивный доход, а полноценная работа с анализом рисков.

